Vivo X100: первые изображения юбилейного флагмана, кожа снова в моде

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Vivo X100 - Квинтэссенция фотовозможностей всего концерна BBK в одном устройстве

В социальной сети Weibo можно увидеть множество смартфонов, готовящихся к релизу, а вот сегодня один китайский блоггер выложил очень качественный рендер смартфона vivo X100 Pro+ с интригующей подписью: "Невозможно, чтобы дизайн vivo X100 был таким безобразным, не правда ли?"

Кто-то пишет, что это просто фанатский рисунок, кто-то считает блоггера авторитетным инсайдером, но одно можно сказать точно. Концепт выглядит очень неплохо и не смотря на то, что анонс этого смартфона ожидается только в конце года, может быть очень близок к истине.

Ранее инсайдер Panda is Bald сообщил, что Vivo X100 Pro+ получит не только переменную диафрагму на главной камере IMX989, но также порадует gimbal-стабилизацией портретного модуля, шириком с линзой произвольной формы, новым чипом обработки изображений V3, а также перископом. .

Такой набор новейших технологий нам не встречался одновременно. Также ходят слухи, что новинку могут оснастить новым топовым процессором MediaTek Dimensity 9300. К сожалению, ждать еще немало, но все мы знаем как летит время, здесь якобы ждешь лета, а не успел спохватиться как уже новый год.

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Источник: weibo