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Vivo X100 Pro+: стал известен сенсор камер, дисплей и процессор – люкс, жир!

21.12.2023 147 0

Премиальный смартфон для привередливых пользователей

Компания Vivo планирует выпустить топовую модель X100 Pro+ (или X100 Ultra) в первой половине 2024 года. Из последних истоков стало известно, какие улучшения по сравнению с предшественником получит новинка.

Vivo X100 Pro+: стал известен сенсор камер, дисплей и процессор – люкс, жир! – фото 1

В частности, Vivo X100 Pro+ оснастят E7 2K-дисплеем от Samsung с частотой обновления 120 Гц. Под капотом разместят новый чипсет Snapdragon 8 Gen 3.

Для основной камеры используют дюймовую матрицу Sony LYT-900+ 50 Мп с широкой диафрагмой. Такой же сенсор планируют применить в будущих OPPO Find X7 и Xiaomi 14 Ultra.

Vivo X100 Pro+: стал известен сенсор камер, дисплей и процессор – люкс, жир! – фото 2

Ожидается, что Vivo X100 Pro+ будет работать на ОС Android 14 с фирменной оболочкой Origin OS 4. Аккумулятор, вероятно, составит 5400 мАч с поддержкой быстрой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки.

Поэтому Vivo готовит продолжение топ-флагмана с топовыми компонентами. Подробнее о характеристиках и дате анонса X100 Pro+ станет известно в ближайшее время.

Источник - gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 21.12.2023
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Vivo X100 Pro+: стал известен сенсор камер, дисплей и процессор – люкс, жир!