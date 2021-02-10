Вышел Honor Play 50 Plus – бюджетник с 12 ГБ оперативной памяти и батареей 6000 мАч за $195

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12 ГБ ОЗУ Уже в бюджетном сегменте

Honor выпустила недорогой смартфон Play 50 Plus с несколькими особенностями, делающими его привлекательным. Honor Play 50 Plus имеет приятный дизайн (никакого подбородка и капли для камеры, интересные оттенки), 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 6000 мАч.



Небольшой изгиб рамки под углом 63° обеспечивает удобное удержание смартфона в руке. Камеры оформлены в два черных круга на блестящем островке. Honor Play 50 Plus доступен в четырех цветах: Streaming Silver, Ink Jade Green, Fantasy Night Black и Star Purple.



Play 50 Plus оснащен 6,8” экраном с разрешением 2412х1080p и частотой обновления 90 Гц. Процессор Dimensity 6020 – похоже, бюджетный хит этой осенью, его использует и OPPO в похожем смартфоне . Благодаря 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителю не будет никаких проблем с быстродействием приложений.



Смартфон имеет основную камеру 50 МП и 2 МП датчика глубины. Селфи снимает 8 МП камера. Громадная батарея заряжается устройством на 35 Вт.



Honor Play 50 Plus в конфигурации 12 ГБ/256 ГБ стоит 1399 юаней ($195) и уже доступна для покупки в Китае/ Honor пока не раскрывает цену версии 8/256 ГБ.

Источник: Sparrows News