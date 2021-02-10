Владельцев Android-смартфонов в Украине будут оповещать об угрозе авиаударов

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Совместная инициатива Google и Украины для спасения украинцев

Отмена монетизации YouTube в России, блокировка работы Google Pay, невозможность оформлять платные подписки и покупать контент в Play Store — это реакция корпорации добра на войну в Украине. Все идет к тому, что компания может покинуть российский рынок.

Но Google стремится не только наложить санкции на Россию, но и помочь обычным жителям Украины. Компания обновила свой пост, посвященный помощи Украине и сообщила, что владельцы Android-приложений будут получать уведомления о воздушных ударах. В заявлении Google сказано, что она «уделяет особое внимание безопасности и безопасности наших пользователей в Украине и близлежащем регионе, чтобы помочь им получить доступ к важной информации и поделиться ею».

«По просьбе и при содействии правительства Украины начато развертывание системы быстрого оповещения о воздушном налете для смартфонов Android в Украине. Эта работа является дополнением к существующим в стране системам оповещения о воздушных налетах и ​​основана на оповещениях, уже переданных правительством Украины» — заявила Google.

Новая функция придет на смартфоны вместе с обновлением сервисов Google Play, версия 22.06.15. Для оповещения о возможных авиаударах будет использоваться примерное месторасположение устройств. Использовать данные о месторасположении для идентификации и отслеживания пользователей, компания не будет.

Уведомления о возможных авиаударах будут выглядеть так:

«Правительство Украины выпустило предупреждение для %s в %s. Немедленно отправляйтесь в укрытие»

«Правительство Украины отменило предупреждение для %s в %s».

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Источник: 9to5google