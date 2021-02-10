Владельцы Google Pixel 6 и Pixel 7 – обновляйтесь до Android 14! Компания решила серьезный баг, бывший в Android 13

58

Радует

Пользователи шестых и седьмых пикселей говорят, что обновление Android 14 помогло решить проблему с нагреванием устройства.

Ранее владельцы этих устройств жаловались, что их смартфоны иногда излишне нагреваются даже при обычном использовании. Особенно остро эта проблема проявлялась во время игр или других ресурсоемких задач, таких как запись видео в 4к/60 FPS.

Однако после обновления до Android 14 многие сообщают, что телефоны перестали необычно перегреваться и работают гораздо плавнее. По мнению пользователей, это оказало положительное влияние на время работы от батареи.

Google официально не комментировала, какие изменения в Android 14 могли решить проблему с перегревом этих смартфонов, однако проблема была в планировщике задач и неправильном использовании ядер Google Tensor.

Недавно таким страдал iPhone 15 Pro , однако эта проблема в этих устройствах была решена спустя 10 дней после старта продаж.

Источник - GSMChina