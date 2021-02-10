Вот главные смартфоны в номинации «лучший до $500». И мы выберем оптимальный

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Сравнили Poco F3 и OnePlus 9R

Вы наверняка в курсе что смартфоны становятся все дороже. Покупка навороченного флагмана бьет по карману, и пользователи все активнее захаживают в средний или бюджетный сегмент за новинками. Немало тех, кто готов приобрести субфлагман, в котором часть характеристик похожа на те, что предлагают флагманы. И возникает вопрос, а какой собственно лучший и какую модель приобрести до $500, чтобы не прогадать?

Эдакими флагманами из мира «недорогих» стали Poco F3, OnePlus 9R и Black Shark 4, в которых главный компромисс — камера. Но последний из названых, аппарат специфический и заточен на нужды геймеров. Поэтому он благополучно выбывает из нашего сравнения и выбор лучшего сводится к сравнению только двух устройств: OnePlus 9R и Poco F3. Их мы сравнили «лоб в лоб».

Если вкратце, то оба смартфона очень похожи между собой. У них одинаково хороший дисплей и приличная производительность. Даже по камерам сложно понять, какой аппарат лучше. Ночью — однозначно OnePlus 9R. Днем? Тут предпочтение стоит отдать Poco F3, который вытягивает больше деталей. И это дополнительные факторы путаницы и сложности выбора — какую модель брать.

Получается как-то странно и на первый взгляд выбор очевиден — Poco F3 дешевле и значит его и стоит предпочесть. Но OnePlus 9R получился достаточно приятным смартфоном, где с автономностью все хорошо и с прошивкой дела обстоят куда лучше, чем у конкурента. Суровая правда такова, что по стабильности работы OxygenOS 11 на голову выше MIUI 12.5. По крайней мере, в том проявлении, в котором сейчас находится оболочка от Xiaomi. Разница в цене уже не компенсирует общее впечатление от работы устройства. Поэтому наш выбор — OnePlus 9R. А почему именно он стал лучшим — на видео.