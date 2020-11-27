Время работы iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max. Сравнение с iPhone SE 2020, 11 и 11 Pro Max

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Andro news оценил автономность iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max

Не так давно на нашем канале вышел ролик, в котором распаковали и поделились первыми впечатлениями о iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. А сегодня мы решили поговорить о наиболее животрепещущем и интересном аспекте новинок — автономности. Публикуем результаты комплексного тестирования времени работы iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

Определяли выносливость смартфонов мы по собственной методике, которая имитирует различные сценарии использования, а неизменность методики позволяет адекватно сравнить результаты между различными смартфонами.

Из всей тройки тестируемых смартфонов, ожидаемо, автономность стала слабым местом iPhone 12 mini. Сложно было ожидать каких-то чудес по выносливости от смартфона, питает который батарейка на 2774 мАч. Но в целом продолжительность работы вполне адекватная для аппарата с таким источником питания, до вечера смартфон точно доживет, если не увлекаться запуском тяжелых игр на нем. Но рассчитывать на большее, точно не стоит. Заряжать iPhone 12 mini придется ежедневно и в течение дня не лишним будет быть постоянно на чеку, если вздумаете гонять его по максимуму.

Говоря о iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max стоит отметить, что компания пошла по пути пустить «под нож» емкость аккумуляторов новинок в сравнении с предшественниками. Но при этом она уверяет, что в плане выносливости никаких ухудшений не произошло. Увы, какой-либо революции не произошло, но и поводов для серьезных разочарований у адептов Apple нет. За исключением разве что времени работы iPhone 12 Pro Max. Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max не проработают два дня на одном заряде, их придется отправлять на «дозаправку» ежедневно.

И не спешите набрасываться с гневными комментариями, что тот же iPhone 12 «хромает» по части продолжительности работы. Обратите внимание на таблицу автономности, и вы с удивлением обнаружите, что новинка от Apple по выносливости соседствует с Vivo X50 Pro, который предлагает батарейку на 4315 мАч, но и частота обновления дисплея тут «выкручена» до 90 Гц. Столько же работает и Oppo A9 2020, а здесь уже установлен аккумулятор на внушительные 5000 мАч. На практике iPhone 12 со своими 2815 мАч смотрится достойно на фоне более энергоемких конкурентов из лагеря Android.

Оптимизация и низкое энергопотребление 5-нм процессора Apple A14 Bionic сделали свое дело. При обычном использовании смартфоны без проблем проживут один световой день работы и особо ограничивать себя в использовании смартфонами не придется. Естественно, если речь не идет о долгом залипании в ресурсоемких играх и проигрывании видео.

Но при этом стоит обратить внимание, что прямое сравнение с предшественником показывает, что автономность iPhone 12 Pro Max оказалось ниже. Все же падение емкости аккумулятора не смог компенсировать даже энергоэффективный чип. В результате упадок оказался хоть и не критичным, но ощутимым. а кто лидер нашего фирменного теста автономности, вы узнаете, заглянув в него.