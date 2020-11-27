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Время работы iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max. Сравнение с iPhone SE 2020, 11 и 11 Pro Max

27.11.2020 2475 0

Andro news оценил автономность iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max

Не так давно на нашем канале вышел ролик, в котором распаковали и поделились первыми впечатлениями о iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. А сегодня мы решили поговорить о наиболее животрепещущем и интересном аспекте новинок — автономности. Публикуем результаты комплексного тестирования времени работы iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

 

Определяли выносливость смартфонов мы по собственной методике, которая имитирует различные сценарии использования, а неизменность методики позволяет адекватно сравнить результаты между различными смартфонами.

 

Время работы iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max. Сравнение с iPhone SE 2020, 11 и 11 Pro Max – фото 1

 

Из всей тройки тестируемых смартфонов, ожидаемо, автономность стала слабым местом iPhone 12 mini. Сложно было ожидать каких-то чудес по выносливости от смартфона, питает который батарейка на 2774 мАч. Но в целом продолжительность работы вполне адекватная для аппарата с таким источником питания, до вечера смартфон точно доживет, если не увлекаться запуском тяжелых игр на нем. Но рассчитывать на большее, точно не стоит. Заряжать iPhone 12 mini придется ежедневно и в течение дня не лишним будет быть постоянно на чеку, если вздумаете гонять его по максимуму.

 

Говоря о iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max стоит отметить, что компания пошла по пути пустить «под нож» емкость аккумуляторов новинок в сравнении с предшественниками. Но при этом она уверяет, что в плане выносливости никаких ухудшений не произошло. Увы, какой-либо революции не произошло, но и поводов для серьезных разочарований у адептов Apple нет. За исключением разве что времени работы iPhone 12 Pro Max. Смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max не проработают два дня на одном заряде, их придется отправлять на «дозаправку» ежедневно.

 

Время работы iPhone 12 mini, iPhone 12 и 12 Pro Max. Сравнение с iPhone SE 2020, 11 и 11 Pro Max – фото 2

 

И не спешите набрасываться с гневными комментариями, что тот же iPhone 12 «хромает» по части продолжительности работы. Обратите внимание на таблицу автономности, и вы с удивлением обнаружите, что новинка от Apple по выносливости соседствует с Vivo X50 Pro, который предлагает батарейку на 4315 мАч, но и частота обновления дисплея тут «выкручена» до 90 Гц. Столько же работает и Oppo A9 2020, а здесь уже установлен аккумулятор на внушительные 5000 мАч. На практике iPhone 12 со своими 2815 мАч смотрится достойно на фоне более энергоемких конкурентов из лагеря Android.

 

Оптимизация и низкое энергопотребление 5-нм процессора Apple A14 Bionic сделали свое дело. При обычном использовании смартфоны без проблем проживут один световой день работы и особо ограничивать себя в использовании смартфонами не придется. Естественно, если речь не идет о долгом залипании в ресурсоемких играх и проигрывании видео.

 

Но при этом стоит обратить внимание, что прямое сравнение с предшественником показывает, что автономность iPhone 12 Pro Max оказалось ниже. Все же падение емкости аккумулятора не смог компенсировать даже энергоэффективный чип. В результате упадок оказался хоть и не критичным, но ощутимым. а кто лидер нашего фирменного теста автономности, вы узнаете, заглянув в него

 

 Смартфон

iPhone 12

mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2020

Емкость аккумулятора

2 227 мАч

2 815 мАч

3 687 мАч

3 110 мАч

3 969 мАч

1 821 мАч

Этапы теста

 

 

 

 

 

 

Фронтальная камера (30 мин)

93%

97%

97%

97%

96%

93%

AnTuTu & 3DMark

85%

90%

92%

89%

90%

85%

PUBG (1 час)

69%

77%

81%

75%

80%

53%

Основная камера

(30 мин)

55%

65%

70%

64%

73%

16%

Просмотр YouTube

(1 час)

46%

56%

62%

52%

66%

12%

Диктофон (15 мин)

43%

53%

60%

49%

64%

0%

Фильм оффлайн (1 час)

31%

44%

53%

36%

59%

WOT Blitz

до 0

до 0

до 0

до 0

до 0

Общее время работы:

6 часов и

51 минута

8 часов и

37 минут

9 часов и

54 минуты

7 часов и 24 минуты

10 часов и 24 минуты

 4 часа 22 минуты

 

Время работы iPhone 12 mini iPhone 12 12 Pro Max
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.11.2020

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