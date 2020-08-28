Время работы Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Тест на выносливость пройден

2025

Проверяем время работы Galaxy Note 20 Ultra и сравниваем с Galaxy S20 Ultra

Один из вопросов, который может посетить голову потенциального покупателя флагмана Samsung Galaxy Note 20 Ultra — как обстоят дела с продолжительностью работы в сравнении с ближайшими конкурентами? Ведь на показателях автономности явно скажется присутствие большого 120-герцового QHD+ дисплея и достаточно прожорливого чипа Exynos 990. По результатам теста автономности оказалось, что Galaxy Note 20 Ultra затесался не в самой лучшей компании в нашем рейтинге автономности, но и у соседей нет QHD+ в тандеме с 120 Гц. Так что тут не все так однозначно.

Главное — перед нами точно не марафонец по части продолжительности работы, на одном заряде Galaxy Note 20 Ultra хватает впритык на один рабочий день. Если особо не нагружать смартфон и не злоупотреблять его работой, то он вполне может дотянуть до 21-22 часов. Если и вовсе перейти в режим энергосбережения и обращаться к нему крайне избирательно, не злоупотребляя тяжелыми приложениями и длительным залипанием в сети, то к концу дня Galaxy Note 20 Ultra радостно известит, что ресурс батарейки исчерпан процентов на 60%. Но если «притопить» и «гонять» смартфон не щадя, то он выжирает батарею на глазах и уже к 18 часам «иссушен» полностью, требуя срочной «дозаправки».

Для тех, кто любит сравнения, скажем, что по времени автономной работы Galaxy Note 20 Ultra смотрится выигрышнее на фоне Galaxy S20 Ultra. По результатам нашего собственного теста автономности он «живет» на полчаса дольше конкурента. И не забываем, что у Galaxy S20 Ultra емкость батарейки больше — 5000 мАч.

В чем секрет? Что позволило Galaxy Note 20 Ultra с меньшим аккумулятором продержаться дольше? Дает о себе знать технология переменной частоты обновления, которая заточена на экономию энергии. Так, Samsung первой додумалась до того, что далеко не во всех сценариях нужны 120 Гц. Есть куча задач, где такая частота избыточна. Поэтому было решено реализовать технологию, позволяющую адаптивно устанавливать частоту обновления исходя из контента, просматриваемого на экране. Дисплей смартфона переключается между частотами от 10 Гц до 120 Гц. Как итог — получите прирост автономности работы. И технология работает.

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra Емкость аккумулятора 4 500 мАч 5 000 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 90% 89% Antutu & 3DMark 81% 81% PUBG (1 час) 69% 64% Основная камера (30 мин) 58% 52% Просмотр YouTube (1 час) 48% 41% Диктофон (15 мин) 44% 37% Фильм оффлайн (1 час) 36% 30% WOT Blitz до 0% до 0% Общее время работы: 7 часов и 25 минут 6 часов и 55 минут

Сравнить время автономной работы Galaxy Note 20 Ultra с другими смартфонами можно в нашей таблице автономности!