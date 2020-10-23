Время работы Xiaomi Mi 10T Pro не впечатляет. Сравнение с Poco F2 Pro

688

Сравниваем время автономной работы: Xiaomi Mi 10T Pro, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro

Энергоэффективность и автономность играет большую роль для пользователей. Поэтому мы и устраиваем тесты на живучесть смартфонам. Пришел черед посмотреть на что способен в плане выносливости Xiaomi Mi 10T Pro и сопоставим полученный результат с теми, что демонстрируют другие коллеги по цеху: Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro.

На этапе анонса Xiaomi Mi 10T Pro наличие пяти тысяч миллиампер казалось неплохим показателем для связки прожорливого дисплея и процессора. Но мы были уверены, что 5000 мАч — это хорошо, но звезд с неба смартфон хватать не будет. Логично, что наличие 120-герцового дисплея требует гораздо больших ресурсов и приводит к падению автономности в ускоренном режиме. Правда, компания намекала, что установка AdaptiveSync матрицы сведет на нет проблемы с автономностью.

Наши опасения подтвердились и тест на разрядку батареи наглядно показал, что рассчитывать на большую автономность в случае с Xiaomi Mi 10T Pro не стоит. Хвалить здесь особо нечего. И, похоже, что адаптивный экран особой погоды по части продолжительности работы не сделал, ведь в играх он работает на максимуме возможностей.

Но все же, учитывая повышенную герцовку дисплея, результаты вполне адекватные. Со своими 5000 мАч Mi 10T Pro расположился среди устройств с 4000 мАч и 4500 мАч, но частота обновления экрана у них ниже. Так, у того же Poco F2 Pro установлена батарейка на 4700 мАч и большой 6,67-дюймовый дисплей, но частота тут по классике — 60 Гц. А еще у последнего и фора есть в виде AMOLED-дисплея, тогда как у Xiaomi Mi 10T Pro матрица IPS. Этот же тип панели и выкрученная до 120 герцовка не позволили смартфону обойти в тесте на автономность Xiaomi Mi 10 Pro с его AMOLED-экраном на 90 Гц. В целом оба аппарата показали практически сходный результат.

Если использовать Xiaomi Mi 10T Pro без фанатизма, то бояться за то, что он не доживет до конца дня — не стоит. Другое дело, если вы хотите гонять смартфон по полной или отправляетесь в поездку, тогда стоит прихватить с собой пауэрбанк. Вооружившись нашим фирменным тестом автономности, вы сможете оценить возможности этого и других устройств в части продолжительности работы.

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10 Pro Poco F2 Pro Емкость аккумулятора 5 000 мАч 4 500 мАч 4 700 мАч Этапы теста Фронтальная камера (30 мин) 98% 92% 94% AnTuTu & 3DMark 93% 85% 88% PUBG (1 час) 80% 71% 77% Основная камера (30 мин) 70% 60% 70% Просмотр YouTube (1 час) 63% 53% 65% Диктофон (15 мин) 60% 50% 64% Фильм оффлайн (1 час) 52% 45% 59% WOT Blitz до 0% до 0% до 0% Общее время работы: 8 часов 15 минут 8 часов 26 минут 9 часов 48 минут

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿