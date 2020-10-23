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Время работы Xiaomi Mi 10T Pro не впечатляет. Сравнение с Poco F2 Pro

23.10.2020 688 0

Сравниваем время автономной работы: Xiaomi Mi 10T Pro, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro

Энергоэффективность и автономность играет большую роль для пользователей. Поэтому мы и устраиваем тесты на живучесть смартфонам. Пришел черед посмотреть на что способен в плане выносливости Xiaomi Mi 10T Pro и сопоставим полученный результат с теми, что демонстрируют другие коллеги по цеху: Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro.

 

Время работы Xiaomi Mi 10T Pro не впечатляет. Сравнение с Poco F2 Pro – фото 1

 

На этапе анонса Xiaomi Mi 10T Pro наличие пяти тысяч миллиампер казалось неплохим показателем для связки прожорливого дисплея и процессора.  Но мы были уверены, что 5000 мАч — это хорошо, но звезд с неба смартфон хватать не будет. Логично, что наличие 120-герцового дисплея требует гораздо больших ресурсов и приводит к падению автономности в ускоренном режиме. Правда, компания намекала, что установка AdaptiveSync матрицы сведет на нет проблемы с автономностью.

 

Наши опасения подтвердились и тест на разрядку батареи наглядно показал, что рассчитывать на большую автономность в случае с Xiaomi Mi 10T Pro не стоит. Хвалить здесь особо нечего. И, похоже, что адаптивный экран особой погоды по части продолжительности работы не сделал, ведь в играх он работает на максимуме возможностей.

 

Время работы Xiaomi Mi 10T Pro не впечатляет. Сравнение с Poco F2 Pro – фото 2

 

Но все же, учитывая повышенную герцовку дисплея, результаты вполне адекватные. Со своими 5000 мАч Mi 10T Pro расположился среди устройств с 4000 мАч и 4500 мАч, но частота обновления экрана у них ниже. Так, у того же Poco F2 Pro установлена батарейка на 4700 мАч и большой 6,67-дюймовый дисплей, но частота тут по классике — 60 Гц. А еще у последнего и фора есть в виде AMOLED-дисплея, тогда как у Xiaomi Mi 10T Pro матрица IPS. Этот же тип панели и выкрученная до 120 герцовка не позволили смартфону обойти в тесте на автономность Xiaomi Mi 10 Pro с его AMOLED-экраном на 90 Гц. В целом оба аппарата показали практически сходный результат.

 

Если использовать Xiaomi Mi 10T Pro без фанатизма, то бояться за то, что он не доживет до конца дня — не стоит. Другое дело, если вы хотите гонять смартфон по полной или отправляетесь в поездку, тогда стоит прихватить с собой пауэрбанк. Вооружившись нашим фирменным тестом автономности, вы сможете оценить возможности этого и других устройств в части продолжительности работы.

 

Смартфон

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Poco F2 Pro

Емкость аккумулятора

5 000 мАч

4 500 мАч

4 700 мАч

Этапы теста

 

 

 

Фронтальная камера (30 мин)

98%

92%

94%

AnTuTu & 3DMark

93%

85%

88%

PUBG (1 час)

80%

71%

77%

Основная камера

(30 мин)

70%

60%

70%

Просмотр YouTube

(1 час)

63%

53%

65%

Диктофон (15 мин)

60%

50%

64%

Фильм оффлайн (1 час)

52%

45%

59%

WOT Blitz

до 0%

до 0%

до 0%

Общее время работы:

8 часов

15 минут

8 часов

26 минут

9 часов

48 минут

 

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время работы Xiaomi Mi 10T Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.10.2020

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