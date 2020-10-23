Время работы Xiaomi Mi 10T Pro не впечатляет. Сравнение с Poco F2 Pro
Сравниваем время автономной работы: Xiaomi Mi 10T Pro, Poco F2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro
Энергоэффективность и автономность играет большую роль для пользователей. Поэтому мы и устраиваем тесты на живучесть смартфонам. Пришел черед посмотреть на что способен в плане выносливости Xiaomi Mi 10T Pro и сопоставим полученный результат с теми, что демонстрируют другие коллеги по цеху: Xiaomi Mi 10 Pro и Poco F2 Pro.
На этапе анонса Xiaomi Mi 10T Pro наличие пяти тысяч миллиампер казалось неплохим показателем для связки прожорливого дисплея и процессора. Но мы были уверены, что 5000 мАч — это хорошо, но звезд с неба смартфон хватать не будет. Логично, что наличие 120-герцового дисплея требует гораздо больших ресурсов и приводит к падению автономности в ускоренном режиме. Правда, компания намекала, что установка AdaptiveSync матрицы сведет на нет проблемы с автономностью.
Наши опасения подтвердились и тест на разрядку батареи наглядно показал, что рассчитывать на большую автономность в случае с Xiaomi Mi 10T Pro не стоит. Хвалить здесь особо нечего. И, похоже, что адаптивный экран особой погоды по части продолжительности работы не сделал, ведь в играх он работает на максимуме возможностей.
Но все же, учитывая повышенную герцовку дисплея, результаты вполне адекватные. Со своими 5000 мАч Mi 10T Pro расположился среди устройств с 4000 мАч и 4500 мАч, но частота обновления экрана у них ниже. Так, у того же Poco F2 Pro установлена батарейка на 4700 мАч и большой 6,67-дюймовый дисплей, но частота тут по классике — 60 Гц. А еще у последнего и фора есть в виде AMOLED-дисплея, тогда как у Xiaomi Mi 10T Pro матрица IPS. Этот же тип панели и выкрученная до 120 герцовка не позволили смартфону обойти в тесте на автономность Xiaomi Mi 10 Pro с его AMOLED-экраном на 90 Гц. В целом оба аппарата показали практически сходный результат.
Если использовать Xiaomi Mi 10T Pro без фанатизма, то бояться за то, что он не доживет до конца дня — не стоит. Другое дело, если вы хотите гонять смартфон по полной или отправляетесь в поездку, тогда стоит прихватить с собой пауэрбанк. Вооружившись нашим фирменным тестом автономности, вы сможете оценить возможности этого и других устройств в части продолжительности работы.
|
Смартфон
|
Xiaomi Mi 10T Pro
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
Poco F2 Pro
|
Емкость аккумулятора
|
5 000 мАч
|
4 500 мАч
|
4 700 мАч
|
Этапы теста
|
|
|
|
Фронтальная камера (30 мин)
|
98%
|
92%
|
94%
|
AnTuTu & 3DMark
|
93%
|
85%
|
88%
|
PUBG (1 час)
|
80%
|
71%
|
77%
|
Основная камера
(30 мин)
|
70%
|
60%
|
70%
|
Просмотр YouTube
(1 час)
|
63%
|
53%
|
65%
|
Диктофон (15 мин)
|
60%
|
50%
|
64%
|
Фильм оффлайн (1 час)
|
52%
|
45%
|
59%
|
WOT Blitz
|
до 0%
|
до 0%
|
до 0%
|
Общее время работы:
|
8 часов
15 минут
|
8 часов
26 минут
|
9 часов
48 минут
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