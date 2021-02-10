Европейский запуск Honor Magic V2 запланирован на 26 января

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Скоро можно купить официально!

Мы уже совсем забыли, но компания Honor еще в июле 2023 представила Magic V2. Китайские бренды не тороплюсь выходить на мировой рынок… Теперь все же компания запланировала анонс Magic V2 на 26 января для Европы. Пока смартфон будет доступен только в Британии, Италии, Германии, Испании и Франции.

Смартфон выглядит очень стильно, он тоньше и легче своих конкурентов. Толщина 4.7 мм в разложенном состоянии и 9.9 мм в сложенном, вес составляет 231 г.

Honor Magic V2 оснащен 7,92” сложным LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2156 x 2344 пикселей. Он также может похвастаться частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1600 нит. Дополнительный 6,43” OLED-экран с покрытием LTPO OLED расположен спереди, имеет разрешение Full HD+ и яркость до 2 500 нит.

Сердцем смартфона выступает Snapdragon 8 Gen 2, который достаточно производителен и энергоэффективным. Телефон поставляется с фирменной оболочкой MagicOS на борту. Устройство также получило батарею 5000 мАч и быструю зарядку 66 Вт.

Возможности фотосъемки являются ключевой особенностью Magic V2. Он оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и тыльной камерой, состоящей из 50-мегапиксельной основной камеры с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива с автофокусом и 50-мегапиксельной телефотокамеры зумом.

Источник: gizmochina