Все что известно про Samsung Galaxy S21

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Дата выхода и характеристики смартфона Самсунг Галакси с21 (Samsung Galaxy s21)

Сегодня предлагаем отправиться в недалекое будущее и посмотреть на то, каким может быть семейство Samsung Galaxy S21. Благо информации уже появилось немало в сети, которая позволяет сделать уверенные предположения какими будут новинки в некоторых аспектах. Как бы мы не относились к Samsung и ее продуктам, по степени ожидаемости южнокорейские флагманы среди лидеров.

В прошлом году компания изменила подход к неймингу серий флагманов, перескочив несколько цифр в названии, а также впервые предложив Ultra-версию — уберфлагман, максимально заряженный технологиями. Перепрыгнуть в названии компанию заставило желание показать радикальность изменений. В этом году подобный «финт» не ждем, но все же небольшой процент вероятности того, что новинки получат название Galaxy S30, оставим.

Samsung Galaxy S21 дата выхода

Логично было предположить, что Самсунг с21 представят в середине следующего года. Но все активнее в сети ходят разговоры, что компания ускорилась и премьеру новой флагманской линейки устроят раньше обычного времени выхода.

В октябре 2020 года ресурсы Elec и SamMobile заявили, что Galaxy S21 могут быть запущены уже в начале января. За этим последовал отчет корейского магазина Maeil Business, в котором утверждалось, что серию Galaxy S21 должны представить ​​в январе 2021 года, а продажи начнутся с конца января.

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Затем агентство Reuters сообщило, что Samsung может вывести на рынок серию Galaxy S21 уже «в конце января» со ссылкой на три источника. В ленте новостей утверждалось, что корейский бренд собирается скорейшим запуском новинок успеть занять нишу, высвободившуюся после того, как на «шее» Huawei плотно затянули «петлю» санкций США.

Отличился и известный поставщик утечек Джон Проссер, заявивший, что Galaxy S21 представят 14 января на презентации Unpacked 2021. В этот же день будет дан старт приему предзаказов, а 29 января новинки появятся в продаже.

Исходя из всех слухов, вырисовывается, что серию Galaxy S21 представят в январе и это будет самым ранним анонсом флагманского семейства за все время. По части количественного состава линейки практически нет сомнений, что нам вновь покажут трио, где помимо базового флагмана, покажут его Plus-версию и Galaxy S21 Ultra. Про Galaxy S21 Lite или Galaxy S21 FE пока ничего не слышно. Но можно с большой долей вероятности строить предположение, что версия «по заявкам фанатов» выйдет позже, ведь ранее компания заявила о своем желании развивать и дальше такой формат устройств.

Если Galaxy S21 и Galaxy S21+ будут отличаться только диагональю дисплея и емкостью аккумулятора, то Galaxy S21 получит более продвинутую систему камер.

Внешний вид

По части внешнего вида изменения произойдут, пусть и не слишком кардинальные. Слегка изогнутый и почти лишенный рамок дисплей, металлический ободок, скошенная по краям стеклянная спинка. Но это у старших моделей, тогда как базовая получит плоский экран и «задник» из пластика. А еще подоспели слухи, что Galaxy S21 Ultra предложит самый миниатюрный в истории индустрии «подбородок», сравнимый по толщине с боковыми кромками.

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Фронталка по центру верхней части матрицы, а блок тыльных камер сосредоточен в семействе Galaxy S21 в отдельных прямоугольниках в левом верхнем углу. Эта площадка будет у старшей модели выглядеть массивнее, но это обусловлено большим количеством модулей. Само исполнение основной камеры спорное и почти наверняка будет немало тех, кто будет ратовать за то, чтобы дизайн новинок стал экспонатом музея инженерных казусов.

Ожидается, что компания не будет экспериментировать с расцветками корпусов: переливы и перламутры прочно оставлены в прошлом. По мнению корейских инженеров, должен быть баланс и ставку сделают на классику, а также обычный глянец. Galaxy S21 предложит серый, белый, черный, розовый и фиолетовый цвета, а Plus-версия удостоится трех расцветок: черный, серебристый и фиолетовый. А в окраске Galaxy S21 Ultra и вовсе могли пойти традиционным путем, предложив только черный и серебристый цвета.

Производительность

В США и Китае смартфоны будут работать на Snapdragon 875, выполненном по 5 нм технологии, который должен предложить прирост мощности по сравнению с Snapdragon 865/865+ и отличаться в лучшую сторону по автономности.

Для нашего же региона предложат версию с Exynos 2100 и это будет второй чипсет компании, изготовленный по 5 нм техпроцессу. В чипе ожидаются значительные изменения, из-за которых вновь провернули финт с наименованием. Слухи ходят противоречивые. Одни говорят о том, что корейцы не стали устанавливать в новой SoC супермощное ядро Cortex-X1, а значит вновь не допрыгнут до уровня топового процессора от Qualcomm, а другие, напротив, полны оптимизма, что Samsung извлекла уроки из неудачи Exynos 990 и новый процессор встанет на одну ступеньку с Snapdragon 875.

Технология 5G бодро шагает по планете, поэтому нет сомнений, что все версии Самсунг галакси с21 предложат поддержку сетей пятого поколения, а еще установят беспроводные адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Но, чтобы выгодно выделить Galaxy S21 Ultra, у него будет модуль Wi-Fi 6E, скорость которого вдвое быстрее обычного стандарта «шестерки». Также ожидается, что смартфоны серии Galaxy S21 предложат до 12 Гб оперативной памяти, а Ultra будет выделяться версией с 16 Гб.

Дисплей и автономность

Базовый флагман оснастят дисплеем диагональю 6,2 дюйма и по современным меркам его можно будет отнести к компактным гаджетам, тогда как Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra удостоятся достаточно больших экранов диагональю 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Дисплеи должны быть по последнему слову корейского смартфоностроения: Dynamic AMOLED, HDR10+ и 120 Гц. Насколько повышенная герцовка будет реальной, узнаем позже, но уже говорят о том, что две новинки кроме Galaxy S21 Ultra предложат матрицы разрешением FullHD+, а у старшей модели линейки — QuadHD+. В поверхность дисплея вмонтируют сканер отпечатков пальцев и это будет ультразвуковой датчик.

Емкость аккумуляторных батарей — 4000 мАч, 4800 мАч и 5000 мАч (у S21, S21+ и S21 Ultra соответственно). Ждать каких-то свершений по продолжительности работы точно не стоит, зато обещают прирост по скорости зарядки. Plus-версия и Galaxy S21 Ultra можно будет заряжать на мощности 65 Вт, а в базовой версии предложат зарядку на 45 Вт. Завезут беспроводную и реверсивную зарядки.

Камеры

Наконец-то мы дошли до главного, что компания точно будет преподносить как очередное достижение и львиную долю презентации посвятят этой теме. Конечно же, речь о камере. Слухи указывает на то, что камеры Galaxy S21 и Galaxy S21+ в сравнении с прошлым поколением выделяться ничем не будут. Возможно, датчики установят другие, но разрешение идентичное: 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп. А Plus-версии еще и «ампутировали» ToF‑датчик. Поэтому снимать новинки в целом должны на уровне прошлогодних флагманов. Но какие-либо делать выводы еще рано.

А вот Samsung Galaxy S21 Ultra дело другое. Роднить с прочими моделями будет только широкоугольный датчик на 12-мегапикселей. Основная камера предложит 108 Мп сенсор второго поколения собственного авторства ISOCELL Bright HM3, где размер каждого пикселя будет равен 0,8 мкм. Наиболее любопытным видится решение отказаться от времяпролетного датчика и установить два телеобъектива, где один по умолчанию позволяет рассчитывать на 10-кратный оптический зум, а второй — 3х. Компания отказалась от главного маркетингового инструмента предшественника — 100-кратного цифрового приближения, сделав ставку на качество съемки с масштабированием.

Сообщается, что в смартфонах серии Galaxy S21 будет возможность записи одновременно на фронтальную и тыльную камеры. Почти наверняка можно будет писать 4К-видео на скорости 60fps и камеру обучат снимать в формате 8К со скоростью 30 кадров в секунду. Сама по себе фича с 8К бесполезная, ведь смотреть ролики почти не на чем. Вновь ставка на вау-эффект по части запредельных характеристик.

Прочие особенности

Стоит сказать, что устройства серии Galaxy S21 в комплекте не будут предлагать наушники и под вопросом присутствие комплектной зарядки. Из других особенностей отметим наличие водозащиты IP68, порт USB Type-C, стереодинамики AKG и Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1. Еще пробел — поддержка стилуса. По слухам, Samsung Galaxy S21 Ultra должен поддерживать работу электронного пера, но в комплект входить он не будет.

Традиционно Samsung устанавливает высокие цены на свои флагманы. Логично предположить, что преемники Galaxy S20 будут стоить дороже. Но, возможно, компания все же умерит свои аппетиты и не станет повышать ценники. Среди причин умеренной ценовой политики называют не утихающую пандемию коронавируса и падение спроса на флагманы.

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