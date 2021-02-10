Все еще не знаете, как перенести eSIM с одного устройства на другое? Google решила эту проблему!

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Приобретет ли функция распространения?

Множество людей переходят на eSIM, но пользователи, которые переходят с одного устройства на другое, сталкиваются с трудностями в переносе данных.

Осознавая эту проблему, Google анонсировала решение на Всемирном мобильном конгрессе – новый инструмент для переноса eSIM-карт для Android.

Инструмент позволит пользователям безопасно и быстро переносить свои мобильные планы на новые устройства без необходимости использования физических SIM-карт. Эта функция без официального анонса заработала на смартфонах Google Pixel 8 в октябре прошлого года и, похоже, начинает распространяться сейчас на других смартфонах.

Недавно пользователь, настраивавший свой новенький Galaxy S24 Ultra с помощью инструмента переноса SIM-карт от Samsung, увидел новую опцию переноса eSIM-карт во время процесса настройки.

По словам пользователя, на его находившемся рядом LG V60 ThinQ появилось всплывающее окно, которое позволяло перенести свою SIM-карту на Galaxy S24 Ultra, отсканировав QR-код.

Ранее Samsung уже представляла свой собственный инструмент для переноса eSIM-карт в рамках One UI 5.1, но он был ограничен только устройствами Galaxy. Однако недавняя разработка свидетельствует о том, что в будущем функция переноса eSIM для Android получит более широкую совместимость между брендами и моделями в будущем.

Хотя нет никаких сообщений от других брендов об использовании этой функции, не удивительно, что Samsung стал одним из первых, кто ввел ее. В конце концов, Samsung и Google в последнее время строят крепкое партнерство.

Хотя функция все еще не работает широко с большим количеством операторов, но это уже шаг в будущее.

Источник: androidpolice