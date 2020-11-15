Выбор монитора: LCD или LED
Технологии стремительно развиваются, но далеко не всегда новые модели оборудования во всём лучше предыдущего поколения. Один из популярных вопросов: что лучше LCD или LED. Многие ждут скидки на Черную Пятницу чтобы купить монитор недорого, но не знают, какому варианту отдать предпочтение. Чтобы разобраться с этим, нужно лишь выяснить преимущества и недостатки каждой из технологий.
Преимущества и недостатки ЖК-моделей (LCD)
Жидкокристаллические экраны появились еще в 60-х годах, а в конце 70-х появились первые черно-белые мониторы. Но настоящая популярность пришла в период доступности компьютерной и телевизионной техники. Технология имеет такие преимущества:
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экран не притягивает пыль (отсутствие статического напряжения);
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доступная цена;
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длительная служба;
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четкая передача линий;
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поддержка аналогового и цифрового сигнала.
Главными недостатками считается невысокая контрастность (тёмно-серый вместо чёрного цвета), небольшое искажение цветов.
Особенности LED-мониторов
LED – это всего лишь улучшенная версия жидкокристаллического экрана. Главное отличие заключается в особенностях подсветки: используются светодиоды по всему периметру (Edge) или по всей площади (Direct).
Главные преимущества следующие:
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естественность цветов;
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высокая контрастность;
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четкость картинки;
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возможность регулировки интенсивности подсветки.
Из недостатков отмечают лишь высокую стоимость по сравнению с LCD.
Другие отличия
Кроме качества изображения LED-панели имеют и другие преимущества. Такие экраны тоньше своих жидкокристаллических предшественников. Кроме того, они более экономичны, хотя показатель и незначителен.
Одно из главных отличий заключается в экологичности электроники. LCD в этом вопросе проигрывает LED, так как содержит в составе компонентов ртуть. Поэтому утилизация устаревшего монитора дороже и требует соблюдения определённых правил. Стоимость жидкокристаллических экранов со светодиодной подсветкой постепенно снижается, так как их начали выпускать практически все производители телевизионной и компьютерной техники.
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