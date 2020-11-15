Выбор монитора: LCD или LED

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Технологии стремительно развиваются, но далеко не всегда новые модели оборудования во всём лучше предыдущего поколения. Один из популярных вопросов: что лучше LCD или LED. Многие ждут скидки на Черную Пятницу чтобы купить монитор недорого, но не знают, какому варианту отдать предпочтение. Чтобы разобраться с этим, нужно лишь выяснить преимущества и недостатки каждой из технологий.

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Преимущества и недостатки ЖК-моделей (LCD)

Жидкокристаллические экраны появились еще в 60-х годах, а в конце 70-х появились первые черно-белые мониторы. Но настоящая популярность пришла в период доступности компьютерной и телевизионной техники. Технология имеет такие преимущества:

экран не притягивает пыль (отсутствие статического напряжения);

доступная цена;

длительная служба;

четкая передача линий;

поддержка аналогового и цифрового сигнала.

Главными недостатками считается невысокая контрастность (тёмно-серый вместо чёрного цвета), небольшое искажение цветов.

Особенности LED-мониторов

LED – это всего лишь улучшенная версия жидкокристаллического экрана. Главное отличие заключается в особенностях подсветки: используются светодиоды по всему периметру (Edge) или по всей площади (Direct).

Главные преимущества следующие:

естественность цветов;

высокая контрастность;

четкость картинки;

возможность регулировки интенсивности подсветки.

Из недостатков отмечают лишь высокую стоимость по сравнению с LCD.

Другие отличия

Кроме качества изображения LED-панели имеют и другие преимущества. Такие экраны тоньше своих жидкокристаллических предшественников. Кроме того, они более экономичны, хотя показатель и незначителен.

Одно из главных отличий заключается в экологичности электроники. LCD в этом вопросе проигрывает LED, так как содержит в составе компонентов ртуть. Поэтому утилизация устаревшего монитора дороже и требует соблюдения определённых правил. Стоимость жидкокристаллических экранов со светодиодной подсветкой постепенно снижается, так как их начали выпускать практически все производители телевизионной и компьютерной техники.