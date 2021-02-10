Выход серии Redmi Note 11T подтвержден и названо время анонса

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Турбо-смартфоны появятся до конца месяца

До прошлой недели многие были уверены, что следующее обновление в серии Redmi Note получит порядковый номер 12. Но сетевой информатор Digital Chat Station заявил, что все окажется куда запутаннее. Компания приняла решение объединить новинки в рамках семейства Redmi Note 11T несмотря на то, что на рынке уже есть модель с таким именем. И он в очередной раз оказался прав и доказал, что с его утечками стоит считаться.

Сегодня компания официально подтвердила, что в планах выход Redmi Note 11T и Redmi Note 11T Pro. И премьера новинок состоится уже в мае. А еще компания объяснила, что присутствие буквы в Т в нейминге означает «турбо». Понятно, что таким образом акцентируется внимание на высокой производительности новинок.

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Ожидается, что обе новинки получат операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13 и 6,6-дюймовые матрицы разрешением FullHD+, но только у дисплея старшей модели частота обновления составит 144 Гц. Redmi Note 11T должен предложить аккумулятор емкостью 5000 мАч, быструю зарядку на 67 Вт и чипсет Dimensity 1300. В случае с Redmi Note 11T Pro стоит ждать батарейку на 4300 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и процессор Dimensity 8000/8100.

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Источник: gizmochina