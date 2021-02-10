Выход Xiaomi Mi Band 7 отложили, но ненадолго

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Xiaomi Mi Band 7 должны представить уже скоро

Фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band одни из самых популярных и массовых носимых гаджетов для спорта и повседневности. Поэтому не удивительно, что фанаты компании и не только они ждут с нетерпением очередное обновление. Но с момента выхода Xiaomi Mi Band 6 прошло уже больше года, а компания никак не демонстрирует приближение анонса Xiaomi Mi Band 7. Идеи закончились?

Успокоить всех решил известный информатор Digital Chat Station, который заявил о то, что Xiaomi Mi Band 7 вот-вот выйдет. Возможно, в мае? При этом источник сказал, что в планах компании было представить фитнес-браслет раньше, но отодвинуть релиз заставила очередная вспышка коронавируса в Китае, которая стала причиной очередного витка карантинных ограничений и приостановки работы фабрик.

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Интересным выглядит вопрос, который задал информатор широкой аудитории. Он поинтересовался, предпочитают они фитнес-браслеты или смарт-часы? Что хотел этим сказать Digital Chat Station, остается только гадать. Возможно, таким образом он намекает на то, что смарт-браслеты уже как сегмент уперся в потолок и изжил себя. В будущем компания откажется от выпуска фитнес-браслетов и сосредоточится на умных часах?

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Источник: weibo