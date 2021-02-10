Выиграй POCO F3 от Andro News

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До Нового года остается немного времени, а это значит, что тема подарков как никогда актуальна. А как насчет того, чтобы получить хороший смартфон совершенно бесплатно? И такая возможность есть. Мы объявляем о старте розыгрыша, победитель которого получит POCO F3 в новом цвете.

Для того, чтобы оказаться среди участников розыгрыша, предстоит выполнить три простых действия:

1. Подписаться на Telegram-канал Andro News (https://t.me/andronews_official).

2. Подписаться на Telegram-канал низких цен на электронику и прочие товары Andro-price (https://t.me/andro_price)

3. Кликнуть по кнопке "Участвовать" ниже.

Вы получаете шанс стать обладателем смартфона, который предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 870, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, батарейку на 4520 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Победитель будет определен 31 декабря случайным образом среди всех, кто оставит заявку и выполнит условия розыгрыша. Принимать участие могут жители всех стран. Всем удачи!





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