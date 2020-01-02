Выпуск Nokia 9.1 PureView вновь отложен и на долгий срок

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Усилиями HMD Global марка телефонов Nokia вернулась из небытия. В феврале прошлого года на MWC 2019 компания показала флагман Nokia 9 PureView, который, по задумке создателей, должен был вторгнуться в спор за звание лучшего камерофона благодаря пятимодульной камере.

На практике оказалось, что смартфон хоть и снимает довольно прилично, но не впечатляюще и лидерам на рынке ничем не угрожает. Ошибкой стало и то, что аппарат получил Snapdragon 845, тогда, когда на горизонте начинала ярко сиять звезда Snapdragon 855.

После анонса Nokia 9 PureView появились слухи, что компания проведет работу над ошибками и во второй половине 2019 года выпустит Nokia 9.1 PureView с Snapdragon 855. Этого не произошло и появились предсказания, что модель привезут на MWC 2020.

Nokia 9 PureView

По новым инсайдерским сведениям, флагман не дебютирует и на выставке в Барселоне. Его выход отложили на конец 2020 года. Хорошая новость — в его основе будет лежать Snapdragon 865. Что стало причиной задержки выхода флагмана, не сообщается.

А на MWC 2020 компания HMD Global приедет и привезет с собой свой первый 5G-смартфон на базе Snapdragon 765. По предварительной информации, мобильник получит дисплей PureDisplay с поддержкой HDR и многомодульную круглую основную камеру с оптикой Zeiss.

Источник: gizmochina