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Какой телефон Xiaomi выбрать в 2026 году: Redmi, POCO, флагманы и новая серия Xiaomi 17 | советы Rozetka

Ассортимент смартфоном экосистемы Сяоми разделен на суббренды, ориентированные на конкретные пользовательские задачи. Понимание различий позволяет подобрать на Rozetka оптимальное устройство без переплаты за избыточные функции. Выбрать актуальные телефоны Xiaomi по ссылке: https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/producer=xiaomi/.

Актуальные линейки

Каждая серия бренда имеет свои приоритеты в компонентах:

Линейка Redmi. Базовые модели для повседневного массового использования. Имеют энергоэффективные процессоры MediaTek Dimensity или Snapdragon 4/6 серий, экраны IPS или AMOLED и высокую автономность. Суббренд POCO. Смартфоны с упором на графическую производительность. Предлагают чипсеты флагманского уровня по цене среднего класса, жертвуя материалами корпуса и качеством дополнительных камер. Флагманы Xiaomi. Премиальный сегмент с лучшими LTPO OLED-экранами, продвинутыми дюймовыми сенсорами камер Sony с оптикой Leica и максимальным сроком официальной поддержки операционной системы HyperOS до 5–7 лет.

Выбор зависит от приоритетных задач.

Новое поколение: особенности серии Xiaomi 17

Серия Ксиоми 17 объединяет актуальные флагманские смартфоны бренда, построенные на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и работающие под управлением HyperOS 3. Ознакомиться с доступными моделями можно по ссылке: https://rozetka.com.ua/mobile-phones/c80003/producer=xiaomi;series=17-model/.

В линейку входят:

Xiaomi 17 — базовый флагман с 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем, защитой корпуса IP68 и тройной камерой Leica;

Xiaomi 17 Pro — версия с увеличенным экраном, расширенными возможностями камеры и улучшенной системой охлаждения для длительных нагрузок;

Xiaomi 17 Pro Max — модель с увеличенным аккумулятором, продвинутой телекамерой и акцентом на автономность;

Xiaomi 17 Ultra — фотофлагман линейки с крупным сенсором основной камеры и перископическим телеобъективом.

При выборе стоит сравнивать объем памяти, конфигурацию камер, емкость аккумулятора и скорость зарядки, поскольку характеристики отдельных моделей заметно отличаются.

Redmi против POCO

Линейка Redmi рассчитана на пользователей, которым нужен универсальный и доступный телефон для повседневных задач, качественных фото и работы. В среднем сегменте можно рассматривать базовый Xiaomi Redmi Note 14 с частотой обновления экрана 120 Гц. Для тех, кому важна оптическая стабилизация главного объектива и повышенная яркость матрицы, подойдет продвинутый Xiaomi Redmi Note 14 Pro.



Суббренд POCO предлагает более высокую чистую производительность процессора за те же деньги и ориентирован на мобильный гейминг. Поэтому при выборе стоит определить, что для вас критичнее — сбалансированные мультимедийные возможности или максимальная вычислительная мощность в рамках фиксированного бюджета.

Выбор смартфона по сценариям

Чтобы упростить процесс выбора, стоит сопоставить планируемые задачи с возможностями конкретных серий:

Сценарий использования Рекомендуемая линейка Ключевой технический критерий Гейминг и тяжелые приложения POCO (серии X и F) Мощность чипсета, тип охлаждения Мобильная фотография Флагманы (Xiaomi 17 / 17 Ultra) Оптическая стабилизация, сенсоры Повседневные задачи и учеба Redmi / Redmi Note Объем батареи, плавность интерфейса Флагман на несколько лет Серия Xiaomi 17 Срок программной поддержки, запас мощности

Распространенные ошибки при покупке смартфона

Основной просчет — ориентация исключительно на количество мегапикселей основного модуля, хотя качество снимков больше зависит от физического размера сенсора и алгоритмов обработки. Вторая частая ошибка — приобретение версии с минимальным объемом встроенного накопителя (на 128 ГБ) ради экономии, что приводит к быстрой нехватке места для приложений.

Также потенциальные покупатели часто упускают из виду важные технические аспекты:

отсутствие поддержки необходимых частот связи (Band 7 / Band 20) в китайских версиях смартфонов, из-за чего возникают проблемы с покрытием 4G;

покупка модификации без встроенного чипа NFC, что делает невозможной бесконтактную оплату покупок в магазинах;

отказ от проверки типа датчика приближения, который в некоторых бюджетных моделях бывает виртуальным и срабатывает некорректно.

Правильный выбор зависит от точного определения ключевого сценария его использования в повседневной жизни. Вместо поиска абстрактно лучшего устройства стоит сопоставить свои требования к экрану, камере и производительности с сильными сторонами конкретной линейки.