Вышел Kirin 820E: урезанный вариант Kirin 820

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Huawei собрала из «остатков» шестиядерный чип Kirin 820E

США сделали все, чтобы лишить Huawei ключевого компонента для выпуска смартфонов — чипа. Опция с производством фирменных процессоров на площадях TSMC закрыта, а сторонние поставщики попросту не могут поставлять чипсеты без одобрения со стороны администрации Белого дома. И вот на фоне этого Huawei неожиданно выпустила чип Kirin 820E.

Это упрощенная версия Kirin 820, где вместо восьми ядер предложили шесть, а также «прикрутили обороты» высокопроизводительным. Так, Kirin 820E получил два кластера, первый из которых вмещает трио ядер Cortex-A76 с пиковой частотой 2,22 ГГц, а второй — три ядра Cortex-A55, разогнанные до частоты 1,84 ГГц. Для сравнения, Kirin 820 обладает тремя кластерами ядер, один из которых отведен под одно ядро Cortex-A76 с тактовой частотой 2,36 ГГц, другой 3xCortex-A76 и третий — 4хCortex A-55, работающие на частоте 1,84 ГГц.

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Kirin 820E также изготовлен с применением 7-нанометрового техпроцесса, обладает графическим чипом Mali-G76 MP6, модемом Baron 5000 5G и нейронным движком, созданным по архитектуре DaVinci. Предполагается, что «новый» процессор собран «из того, что было». Т.е. для него использовали остатки комплектующих Kirin 820.

Первым и, возможно, единственным смартфоном с Kirin 820E на борту стал Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition, предложивший 6,5-дюймовый IPS‑дисплей разрешением FullHD+, фронталку на 16 Мп и четверную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Имеется 8/128 Гб памяти, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.1.

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Источники: mydrivers, gizmochina