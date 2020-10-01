Вышел Oppo A93 с шестью камерами на борту

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Oppo A93 стал очередным среднебюджетным смартфоном компании

Сегодня модельный ряд Oppo пополнился еще одной новинкой — Oppo A93. В этом случае ставку сделали на AMOLED-дисплей, актуализированный дизайн, шесть камер и чип от MediaTek. По своей сути новинка не уникальна и напоминает другие модели бренда, такие как Oppo F17 Pro и Oppo Reno4 Lite.

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Смартфон удостоился 6,4-дюймового дисплея разрешением FullHD+ и тут имеется вырез под сдвоенную фронталку, где главный датчик на 16 Мп и помогает ему модуль на 2 Мп. Построен Oppo A93 на базе восьмиядерного чипа Helio P95, обладает 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Имеется дисплейный дактилоскопический датчик и четверная тыльная камера, где датчики сгруппированы в квадратной форме площадке: 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросенсор) + 2 Мп (датчик глубины). В арсенале устройства поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS и 4G LTE. Оценили Oppo A93 в $323.

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Источник: 91mobiles