Вышел Oukitel WP6 с 10000 мАч батарейкой и 4/128 Гб памяти за $159,99

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Компания Oukitel специализируется на выпуске защищенных смартфонов и моделей с емкими аккумуляторами. Не так давно состоялась премьера Oukitel WP5 Pro, а сейчас производитель решил выпустить облегченную версию другого неубиваемого смартфона — Oukitel WP6.

Эта модель дебютировала в марте нынешнего года и помимо защищенного корпуса по стандартам IP68, IP69К и MIL-STD-810G, она обладает внушительной емкости батарейкой — 10000 мАч. Смартфон вышел на рынок с чипом Helio P70, 6 б оперативной памяти и 128 Гб постоянной. А теперь вышла модификация с 4 Гб оперативки, чипом Helio P60 и просят за нее $159,99.

В активе новой версии Oukitel WP6 фронталка на 8-мегапикселей, тройная тыльная камера 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп, дисплей диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340х1080 точек и быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Благодаря энергоэффективному процессору и наличию мощной батарейки, смартфон без проблем проживет до 750 часов в режиме ожидания, а в режиме разговоров до 52 часов.

Корпус Oukitel WP6 изготовлен с применением металлического справа и ударопрочного пластика, а дисплей защищает закаленное стекло Gorilla Glass толщиной 1,1 мм. Смартфон получил поддержку двух симок, Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS.