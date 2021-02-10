Вышла серия Motorola Edge 20: интересно, но дорого

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Представили Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge 20 Lite со 108 камерой

В прошлом году Motorola после достаточно долгого перерыва выпустила флагманскую линейку Edge, а сейчас пришло время для продолжения и вчера состоялась премьера серии Motorola Edge 20. Теперь в семействе три модели и ни одна из них так и не дотянула до статуса полноценного флагмана. Компания вновь уходит из топового сегмента, пытаясь найти счастье среди субфлагманов и среднего класса гаджетов.

Были показаны Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge 20 Lite, которые получили камеру на 108 Мп Samsung ISOCELL HM2, селфи-модуль на 32 Мп, OLED‑дисплеи с повышенной герцовкой, поддержку 5G и быструю зарядку на 30 Вт.

Самым заряженным аппаратом серии стал Motorola Edge 20 Pro, которому достался 10-битный OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и частотой отклика тача 576 Гц, поддержкой HDR10+, разрешением FullHD+ и его диагональ составила 6,7 дюйма. Построен смартфон на базе Snapdragon 870, обладает 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб постоянной UFS 3.1.

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Емкость аккумулятора Motorola Edge 20 Pro составила 4500 мАч и руководит его работой операционная система Android 11 с оболочкой My UX. Основная камера получила набор из трех датчиков, где главный на 108 Мп, есть ширик на 16 Мп и завершает ансамбль сенсоров зум-перископ на 8 Мп с поддержкой оптического стаба, 5-кратного оптического зума и 50-кратного цифрового. Есть поддержка Wi-Fi 6 и защита от брызг IP52.

В числе достоинств Motorola Edge 20 сразу стоит отметить легкий вес — всего 163 грамма. Но для этого пришлось уменьшить емкость батарейки до 4000 мАч. Дисплей тут ровно такой же как у «прошки», а вот «сердце» заменили на Snapdragon 778G. Оснастили смартфон 8 Гб оперативки и 128/256 Гб постоянной памяти. Основной датчик в тыльной камере разрешением 108 Мп со светосилой f/1.9, предложили сенсор для макросъемки на 16 Мп с апертурой f/2.2 и телеобъектив разрешением 8 Мп с поддержкой 3-кратного оптического зума и OIS.

Младшим и самым доступным смартфоном серии стал Motorola Edge 20 Lite. Построен он на базе Dimensity 720, предлагает 10-битный 6,67-дюмовый дисплей разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц, батарейку на 5000 мАч и боковой сканер отпечатков пальцев. Кстати, у базовой версии и у «прошки» он встроен в дисплей. Основная камера представлена датчиками 108 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины).

Все три новинки появятся в продаже в августе, но порядок цен разнится. Так, Motorola Edge 20 Lite оценили в 349,99 евро, за Motorola Edge 20 просят 499 евро и Motorola Edge 20 Pro обойдется в 699 евро.

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Источник: gizmochina﻿