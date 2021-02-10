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Сегодня Vivo представила две свои новинки новой серии T, которая позиционируется как молодежная. Первенцами стали Vivo T1 и Vivo T1x, которые получили 6-нм чипсеты, емкие батарейки и экраны с частотой обновления 120 Гц.

Vivo T1 обладает дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с частотой отклика тача 240 Гц. На передней панели установили селфи-модуль на 16 Мп и на тыльной стороне предложили тройную камеру с сенсорами 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макромодуль).

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На правом торце предложили сканер отпечатков пальцев, а внутри корпуса скрывается аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. Построен Vivo T1 на базе Snapdragon 778G и работает аппарат под управлением операционной системы Android 11 с надстройкой OriginOS.

Vivo T1x укомплектовали IPS-экраном диагональю 6,58 дюймов разрешением FullHD+. У него также частота обновления 120 Гц, а вот частоту отклика сенсора в 240 Гц не предложили. Аппаратная основа — Dimensity 900, который работает в паре с 6/8 Гб оперативной памяти. Смартфон получил 128/256 Гб постоянной памяти, батарейку емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой.

Разрешение фронтальной камеры составило 8-мегапикселей и на тыльной стороне предложат два датчика 64 Мп + 2 Мп. Сканер на боку и операционная система Android 11. Смартфон Vivo T1 в базовой версии с 8/128 Гб оценен в $345, за топовую с 12/256 Гб запросили $405, а промежуточный вариант с 8/256 Гб стоит $375. За Vivo T1x с 6/128 Гб просят $250.

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Источник: tudocelular