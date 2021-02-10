Выжимаем максимум автономности с Android-смартфона: это должен знать каждый

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Как у величить продолжительность работы смартфона

Задумывались ли вы о том, что ваши Android-смартфоны могут потреблять меньше заряда? Такая возможность есть, если прибегнуть к целому ряду ухищрений и хитростей по сокращению энергопотребления. В этом материале попробуем разобраться, какие моменты влияют на автономность, на что обратить внимание и как настроить смартфон, чтобы он расходовал меньше энергии.





Почти наверняка целый ряд советов покажутся банальными и давно известными. Но далеко не все ими пользуются и будет не лишним напомнить о том, какие есть способы продлить срок жизни смартфона и аккумулятора.

Дисплей





Дисплей — самый очевидный пожиратель батареи. Панели становятся ярче, красочнее, четче и плавнее. Но по мере совершенствования экранов растут и их аппетиты. Если проверить, что больше всего «жрет» батарейку, то вполне предсказуемо вы обнаружите, что именно дисплей большего всего садит аккумулятор. А значит, стоит умерить прожорливость дисплея, чтобы получить приличную прибавку во времени автономной работы.









Советы по уменьшению расхода энергии:





первое на что стоит обратить внимание, так это яркость дисплея. Есть немало тех, кто предпочитает выкрутить яркость на максимум несмотря на то, что далеко не всегда такой уровень является комфортным для просмотра контента. Лучше снизить ее или использовать адаптивную подсветку, которая подстраивается под предпочтения;

еще один момент — частота обновления экрана. Никто не спорит, что 90 Гц или 120 Гц приятны глазу, но за это приходится расплачиваться повышенной нагрузкой на экран. Тут стоит подходить рационально и выключать повышенную герцовку в ряде сценариев (если, конечно, ваш смартфон не обладает адаптивной матрицей);

сократите время блокировки, и вы получите небольшую прибавку по времени работы, ведь экран будет раньше впадать в «спячку»;

откажитесь от живых обоев и отдайте предпочтение их темным воплощениям. Безусловно, рассчитывать на большую прибавку в автономности работы, не стоит. Но всякая мелочь, которая хоть немного уменьшает расход энергии, только приветствуется.

Ловит сигнал и жрет батарейку





Районы с плохим покрытием сети — это тихие «убийцы» батареи, которые порой «иссушают» ее похлеще других факторов. Наш мобильник постоянно обменивается данными с ближайшими вышками, пытаясь обеспечить стабильную связь. И он будет искать их с удвоенным усердием в районах с плохим покрытием. А все это дополнительная нагрузка на ресурс батарейки. Если вы проживаете в сельской местности, ваш офис в небоскребе или судьба занесла вас в район с плохим покрытием сигнала сотовой сети, есть шанс, что ваш смартфон «умрет» раньше времени.





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Уменьшаем расход аккумулятора:





как не банально прозвучит, но в качестве совета прозвучит рекомендация сменить оператора связи. Промониторьте ситуацию и выясните, сигнал какой телекоммуникационной компании лучший в вашей местности;

активируйте режим полета. Эта функция позволит сделать передышку и смартфон не будет работать на износ только бы не потерять сигнал. Активировать его стоит там, где есть слабое покрытие, в самолетах и даже поездах;

приобретите усилители сигнала сотовой связи.

Плохие или прожорливые приложения





Не секрет, что существует огромное количество приложений, среди них есть правильные и есть те, которые садят батарейку. К числу последних стоит отнести Facebook, YouTube, Netflix и любые потоковые сервисы. В категорию вредных для батарейки приложений стоит отнести игры, особенно те, которые обладают высококачественной графикой.

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Есть немало утилит, которые активно работают в фоне. Такие приложения, как Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp работают неустанно, чтобы вы всегда были на связи и не пропустили чего интересного. Эти утилиты постоянно работают в фоновом режиме, используя данные для определения месторасположения, отправки уведомлений и прочих операций. Не говоря уже о том, что мы, как правило, проводим в них немало времени, независимо от того, постоянно ли проверяем свою ленту или отправляем сообщения друзьям и близким.

Как оптимизировать расход аккумулятора:





храните на смартфоне только те приложения, которые нужны, и вы пользуетесь ими хотя бы не реже раза в неделю;

ограничьте время работы приложений в фоне;

закройте приложения. Что может быть проще, чем отключить софт, который не используется в настоящий момент;

прекратите часами залипать в социальных сетях, за играми и просмотром роликов. Вернитесь в реальность, отдайте предпочтение живому общению и займитесь чем-то более полезным, чем тратить время на просмотр ленты активности.

Сколько лет вашему смартфону?

Всегда помните, что аккумулятор — это расходный материал, который меняет свои характеристики по мере того, как им пользоваться. Нет вечной батарейки, которая бы предлагала неизменные характеристики на протяжении долго времени эксплуатации. Фактически возраст батарейки или ее износ — одна из главных причин, препятствующих смартфону все время быть «бодрячком».

Уже через год аккумулятор теряет часть емкости, смартфон живет на одном заряде меньше. Каждая зарядка «иссушает» емкость аккумулятора. Это происходит незаметно, но в итоге приводит к серьезным проблемам через пару лет службы.

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Что делать:





замените аккумулятор и доверьте эту процедуру профессионалам;

купите новый смартфон. Этот совет может показаться странным или банальным, но против физики не попрешь. Если батарейка изрядно «сдала», да, и смартфон уже морально устарел, то единственно правильным выходом станет приобретение нового мобильного устройства.

Прочие пожиратели энергии

Можно поиграться с настройками GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Точнее, отключить модули беспроводной связи тогда, когда они не нужны. К увеличению расхода энергии приводит и использование карт памяти. Установив microSD, будьте готовы потерять несколько процентов заряда.

Еще один важный момент — сколько памяти на смартфоне свободно. Желательно, чтобы на устройстве было свободно минимум 10% от емкости памяти, а в идеале — 20%. Это нужно для того, чтобы при работе с тяжелыми приложениями смартфон не тупил, не тормозил и это не приводило к чрезмерному жору батарейки.

Сегодня уже нет никакого смысла тренировать или постоянно «качать» батарейку. Заряжать мобильник можно тогда, когда удобно и необходимо. Разряжать в ноль смартфон можно только ради эксперимента или любопытства. Но в обычной жизни эта процедура не нужна и бесполезна. А еще не забывайте пользоваться энергосберегающими режимами. От них есть толк и они помогут прожить вашему смартфону немного дольше.

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