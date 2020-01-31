Взлеты и падения: расстановка сил на мировом рынке смартфонов по итогам 2019 года

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Последние несколько лет тройка лидеров на рынке смартфонов остается неизмененной. Сюда входят Samsung, Huawei и Apple. Китайцам удалось совершить то, что ранее казалось невозможным — обойти концерн из Купертино. Возможно, Huawei могла бы даже взойти на вершину Олимпа, если бы не санкции США.





Эксперты Strategy Analytics, Canalys и Counterpoint Research пришли к выводу, что по итогам 2019 года Samsung удалось сохранить лидерство и она контролирует 21,8% рынка. На втором месте заслуженно оказалась Huawei, которая поставила 240,6 млн трубок и это на 17% больше, чем годом ранее. Доля компании на рынке составляет 17,6%.









Замкнуть тройку лидеров смогла Apple с результатом 198,1 млн поставленных iPhone и долей 14,5%. Спад составил 7%, и компания потеряла 0,8% доли рынка.





Успехом можно считать четвертое место Xiaomi, доля которой выросла до 9,2% против 8,7% годом ранее. В количественном выражении это 125,5 млн отгруженных смартфонов. В топ-5 сумела попасть и Oppo с 120,2 млн поставленных мобильников.





Интересно, что по итогам четвертого квартала прошлого года Apple стала лидером, отгрузив 70,7 млн iPhone и заняв 19% мирового рынка смартфонов. Далее следуют Samsung (18%) и Huawei (15%).





Всего за прошлый год на рынок было отгружено 1366,7 млн мобильных устройств и это на 2% ниже результата за 2018 год.





Источник: theverge.com







