Обувь и одежда The North Face – высшее качество и комфорт

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Американский бренд The North Face выпускает удобные предметы гардероба для повседневного использования: кроссовки, ботинки, верхняя одежда, рюкзаки, футболки. Они подходят женщинам, мужчинам и детям. Норт Фейс гарантирует комфорт во время ежедневной носки. Куртка The North Face женская оригинал пользуется популярностью, ее продают в разных цветах и размерах. Есть зимние и демисезонные модели, укороченные и длинные, с рукавами и без них.

Причины популярности The North Face

Продукция этой компании продается по всему миру. В ассортименте регулярно появляются интересные модели, способные разнообразить образ. Одежда вписывается в расслабленный стиль. Если человек предпочитает классику, то может выбрать спокойные цвета и строгий крой. Для любителей поэкспериментировать есть яркие расцветки и небанальные дизайны.

Одежда, обувь и аксессуары производства The North Face популярны по следующим причинам:

Превосходное качество – вещи выдерживают активную носку и подходят для экстремальных условий использования, например, альпинизма.

Инновационные технологии направлены на воздухопроницаемость, защиту от ветра и холода. Обувь The North Face обладает повышенной амортизацией и устойчивостью.

Огромный выбор и широкая размерная сетка – каждый подберет под свои предпочтения.

Доступная цена — несмотря на то, что The North Face относится к премиум-классу, стоимость продукции нельзя назвать слишком высокой. Она вполне оправдана. Тем более, часто проходят распродажи и акции.

Кроссовки The North Face выпускают с разным предназначением – для повседневной ходьбы, бега, экстремальных видов спорта. У них отличается конструкция, дизайн и количество инновационных технологий.

Известные модели обуви и одежды The North Face

В ассортименте бренда следует обратить внимание на популярные товары. К примеру, кроссовки Offtrail TR с технологией GORE-TEX. Они предназначены для бега, можно носить летом и в демисезоне. Более упрощенные беговые кроссовки с легкой конструкцией и дышащими материалами – это The North Face Altamesa.

Если обувь покупается для повседневной носки, присмотритесь к VECTIV Fastpack Lite Hiking. Это стильные кроссовки с сетчатой поверхностью в светло-сером и белом цветах. Также популярны Face Glenclyffe Urban Low: по форме они напоминают ботинки и приближены к классическому стилю.

Выбирая верхнюю одежду, в первую очередь нужно определиться с типом куртки. Продаются демисезонные, зимние и горнолыжные, ветровки, парки и пуховики. Без рукавов есть жилетки с утеплителем. У куртки может быть мех или капюшон для сохранения тепла и дополнительного комфорта. Модели, которые многим пришлись по душе – Dryvent Mono Mountain, Reign On, Nuptse.

Также в интернет магазине INTERTOP от бренда The North Face можно приобрести брюки, шорты, футболки, рубашки, спортивные костюмы, комбинезоны. Одежду шьют из качественных и натуральных материалов, которые долго носятся и устойчивы к истиранию и разрывам. Из аксессуаров – повседневные и дорожные сумки, рюкзаки, кепки, кошельки, шапки, шарфы. Они украшают образ и придают функциональность.