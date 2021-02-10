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WhatsApp приходит на часы Samsung и другие гаджеты из Wear OS

19.07.2023 70 0

легкая пощечина от WhatsApp телеграмму

Мессенджер WhatsApp получил отдельную программу для умных часов на платформе Wear OS.

 

Для работы нужна версия Wear OS 3, наиболее распространенные часы на ее основе производит Samsung, но есть и менее популярные Pixel Watch, TicWatch и другие.

 

WhatsApp приходит на часы Samsung и другие гаджеты из Wear OS – фото 1

 

Сама программа достаточно проста. Оно позволяет начинать новые чаты, принимать звонки, отвечать на сообщения текстом, голосом, смайликами и с помощью заранее заготовленных ответов. А если у вас есть часы Wear OS 3 с поддержкой LTE, вы сможете отвечать на сообщения даже если рядом нет телефона.

 

Не смотря на простоту, это неплохое преимущество над тем же Telegram, который удалил аналогичное приложение с ОС для часов. Ждем достойного ответа от нашего любимого мессенджера и появления приложения и от Telegram, потому что конкуренция, как мы знаем, творит чудеса.

 

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Источник: theverge

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 19.07.2023
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WhatsApp приходит на часы Samsung и другие гаджеты из Wear OS