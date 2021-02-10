Wi-Fi 7 уже в пути

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Крупнейшие чипмейкеры взялись за новый стандарт Wi-Fi 7

В 2019 году был представлен стандарт Wi-Fi 6 (если вам нравится, то 802.11ax), который стал обязательным атрибутом флагманов и начал свое путешествие в средний сегмент. Только сейчас он начал обретать свою популярность, но так может случиться, что уже скоро он отойдет на второй план.

Broadcom, Qualcomm, HiSilicon и MediaTek уже работают над Wi-Fi 7 (802.11be). Точные сроки выхода готовых продуктов с поддержкой нового стандарта, не сообщаются. Но есть мнение, что уже через 2-3 года появятся первые устройства с ним.

По заявлению представителя Qualcomm, технология Wi-Fi 7 позволит комбинировать радиочастоты, чтобы увеличить скорость передачи данных вдвое по сравнению с Wi-Fi 6, а также приведет у росту дальнобойности и стабильности подключения. Для себя компания отвела пару лет на внедрение нового стандарта. Обещано предложить совместимость Wi-Fi 7 с прочими устройствами, использующими беспроводные адаптеры прежних стандартов.

Естественно, что рассчитывать на то, что уже в первый год своего появления новый стандарт станет массовым, не приходится. Его внедрение будет происходить поэтапно и первыми его получат премиальные устройства. Также стоит рассчитывать на то, что стоимость оборудования с Wi-Fi 6/6E может существенно снизиться.

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Источники: gizchina, leiphone