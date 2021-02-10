Windows Phone Link получит функцию трансляции с камеры смартфона Android на ПК – слухи

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Информация не ﻿ ﻿100% надежна, но очень логична

Microsoft разрабатывает свой инструмент Phone Link для соединения Windows и Android. В скором времени он может получить функцию потоковой передачи с камеры телефона на компьютер.



Идея использования смартфона как веб-камера существует уже некоторое время, но пока не приобрела удобную популярную реализацию. К тому же Apple уже поддерживает использование iPhone в качестве веб-камеры в macOS в последних обновлениях. Android 14 также представил официальную поддержку использования устройства Android в качестве веб-камеры для компьютера.



Как заметили Android Authority , недавнее обновление для Phone Link содержит код, предусматривающий использование камеры телефона Android в Windows. В частности, появится следующее уведомление: «Коснитесь этого уведомления, чтобы позволить компьютеру передавать видео с камеры». Есть также строки, связанные с приостановкой и возобновлением трансляции видео и указывающие, что телефон слишком горяч для потоковой передачи. Также упоминаются видеоэффекты, в частности HDR, различные фильтры, стабилизация и т.д.



Однако в данном коде нет прямого упоминания непосредственно об использовании камеры телефона. Однако сложно представить другие сценарии использования найденных фрагментов.



Ориентировочно функция может появиться в начале следующего года. Microsoft также готовится к новому аппаратному обеспечению для Windows с ARM-чипами Qualcomm Snapdragon X Elite.