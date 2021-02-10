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X Twitter будет платным, бесплатным останется режим чтения – тестирование режима уже началось

18.10.2023 77 0

Очередной гениальный ﻿﻿план Илона Маска

В X Twitter нужно будет платить за возможность публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать сообщения других аккаунтов, а также делать закладки. Сейчас программа Not A Bot тестируется в Новой Зеландии и Филиппинах. Тестовый тарифный план стоит недорого – всего лишь эквивалент $1 в год.

 

X Twitter


Целью внедрения платного доступа компания называет предотвращение активности ботов – стоимость их использования должна резко возрасти, а процесс использования станет более сложным. Помимо внесения платы, пользователю необходимо будет пройти проверку. Новые аккаунты, созданные в этих двух странах, сначала должны будут подтвердить свой номер телефона. После этого им будут предложены следующие тарифы:

 

  • Годовая плата в размере $1 с возможностью выполнять определенные действия в веб-версии платформы: публиковать контент, лайкать публикации, отвечать, повторно публиковать и цитировать публикации других аккаунтов, делать закладки.
  • X Премиум
  • Проверенные организации


Новые пользователи, отказавшиеся от подписки, будут в режимея «только для чтения» и смогут только читать сообщения, смотреть видео и следить за учетными записями.

 

X Twitter


Также платформа X Twitter опубликовала подробные условия программы Not A Bot, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

 

Источник: X Help Center

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.10.2023
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X Twitter будет платным, бесплатным останется режим чтения – тестирование режима уже началось