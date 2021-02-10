Xiaomi 12 Lite засветился на видео

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Новинка выполнена в едином стиле со всей 12-й серией.

С начала этого года регулярно появляются слухи о скором выходе на рынок самого младшего и самого бюджетного представителя 12-й серии Xiaomi – Xiaomi 12 Lite. Многие даже начали сомневаться в существовании такой модели, ведь компания уже выпустила относительно недорогой Xiaomi 12X.

Но недавно появилось неопровержимое доказательство того, что китайцы все же ведут разработку модели Xiaomi 12 Lite. В сеть слили "живое" видео с данным аппаратом в главной роли. На видео смартфон представлен в нежно-розовом цвете. Спереди мы видим типичную для наших дней картинку: плоский дисплей с тонкими рамками и небольшим подбородком. Как и у старших "братьев", фронтальная камера будет врезана в небольшое отверстие по центру верхней части экрана. Задняя же панель выполнена в едином стиле со всей 12-й линейкой.

Ожидается, что новинка будет построена на базе прошлогоднего субфлагманского чипа Snapdragon 778G

Смартфон должен получить 6,55-дюйсовый экран выполненный по технологии Amoled, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Девайсу также приписывают быструю зарядку мощностью 67 ватт.

Основная камера Xiaomi 12 Lite будет представлена тремя объективами: главным 108-мегапиксельным датчиком с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и макромодуль на 5 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп.

Ожидается, что новинка будет доступна в трёх цветах: розовый, зелёный и черный. Также ожидается две модификации по памяти: 6/128 и 8/128 Гб. Есть вероятность (небольшая, но все же), что премьера Xiaomi 12 Lite состоится вместе с серией Xiaomi 12S, 5 июля.

Источник: gizmochina.