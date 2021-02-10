Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Xiaomi 12 Lite засветился на видео

27.06.2022 171 0

Новинка выполнена в едином стиле со всей 12-й серией.

 

 С начала этого года регулярно появляются слухи о скором выходе на рынок самого младшего и самого бюджетного представителя 12-й серии Xiaomi – Xiaomi 12 Lite. Многие даже начали сомневаться в существовании такой модели, ведь компания уже выпустила относительно недорогой Xiaomi 12X.

 

Изображение Xiaomi 12 Lite

 

 Но недавно появилось неопровержимое доказательство того, что китайцы все же ведут разработку модели Xiaomi 12 Lite. В сеть слили "живое" видео с данным аппаратом в главной роли. На видео смартфон представлен в нежно-розовом цвете. Спереди мы видим типичную для наших дней картинку: плоский дисплей с тонкими рамками и небольшим подбородком. Как и у старших "братьев", фронтальная камера будет врезана в небольшое отверстие по центру верхней части экрана. Задняя же панель выполнена в едином стиле со всей 12-й линейкой.

 

 

 Ожидается, что новинка будет построена на базе прошлогоднего субфлагманского чипа Snapdragon 778G

Смартфон должен получить 6,55-дюйсовый экран выполненный по технологии Amoled, с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Девайсу также приписывают быструю зарядку мощностью 67 ватт.

 

 Основная камера Xiaomi 12 Lite будет представлена тремя объективами: главным 108-мегапиксельным датчиком с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и макромодуль на 5 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 16 Мп.

 

Изображение Xiaomi 12 Lite

 

Ожидается, что новинка будет доступна в трёх цветах: розовый, зелёный и черный. Также ожидается две модификации по памяти: 6/128 и 8/128 Гб. Есть вероятность (небольшая, но все же), что премьера Xiaomi 12 Lite состоится вместе с серией Xiaomi 12S, 5 июля.

 

Источник: gizmochina.

Xiaomi Xiaomi 12 Xiaomi 12 Lite
Автор: Шестеринський Денис Дата публикации: 27.06.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi 12 Lite засветился на видео