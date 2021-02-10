Xiaomi 12T получил глобальную MIUI 14

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Xiaomi 12T - субфлагман получил свое первое обновление

На днях еще один смартфон от Xiaomi получил обновление до новейшей MIUI 14 на основе последней доступной версии Android 13 . В этот раз им стал свежий субфлагман компании, увидевший свет в ноябре 2022 года. Это обновление стало первым крупным релизом смартфона. Напомню, что вышел он из MIUI 13 на основе Android 12 на борту. MIUI 14 по праву считается самой удачной оболочкой компании за последние годы и привносит множество внутренних оптимизации для улучшения стабильности и скорости работы системы.





Прошу обратить внимание, что эта прошивка с названием V14.0.1.0.TLQMIXM имеет тип Recovery и устанавливается с помощью специального меню. Установить по этой ссылке ее могут только опытные пользователи. Все остальные могут дождаться обновления по воздуху или анонсу Fastboot прошивки, о котором мы обязательно сообщим и оставим ссылку для загрузки.﻿

Источник:﻿mifirmware