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Xiaomi 12T получил глобальную MIUI 14

13.02.2023 2 0

Xiaomi 12T - субфлагман получил свое первое обновление

Xiaomi-12T

 

На днях еще один смартфон от Xiaomi получил обновление до новейшей MIUI 14 на основе последней доступной версии Android 13 . В этот раз им стал свежий субфлагман компании, увидевший свет в ноябре 2022 года. Это обновление стало первым крупным релизом смартфона. Напомню, что вышел он из MIUI 13 на основе Android 12 на борту. MIUI 14 по праву считается самой удачной оболочкой компании за последние годы и привносит множество внутренних оптимизации для улучшения стабильности и скорости работы системы.

 

xiaomi_12t

 

Прошу обратить внимание, что эта прошивка с названием V14.0.1.0.TLQMIXM имеет тип Recovery и устанавливается с помощью специального меню. Установить по этой ссылке ее могут только опытные пользователи. Все остальные могут дождаться обновления по воздуху или анонсу Fastboot прошивки, о котором мы обязательно сообщим и оставим ссылку для загрузки.﻿

 

Источник:﻿mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 13.02.2023

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Xiaomi 12T получил глобальную MIUI 14