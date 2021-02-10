Распродажа Xiaomi 12T: Успейте поймать лучший по своей цене флагман со скидкой всего за 12 865

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Хорошее сочетание дизайна и мощности в одном корпусе

Xiaomi 12T имеет полностью консервативный дизайн с загнутыми краями задней стенки и зауженными боковыми гранями, смартфон хорошо лежит в руке. Телефон радует и хорошим качеством материалов корпуса, хотя рамку могли бы изготовить металлическую.

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Переднее стекло не имеет загибов на краях, оно совсем плоское, что не может не радовать. Никаких бликов и ложных нажатий здесь быть не может, а для наклейки подойдут любое защитное стекло или пленка. Стекло качественное – Corning Gorilla Glass 5. Линейка T от Xiaomi способна удивлять фанатов бренда, ведь они получают именно то, что хотят: крутой флагманский смартфон за адекватные деньги, да и на этот раз.

Впереди владельца встречает 6.67-дюймовый экран AMOLED с частотой 120 Гц. В смартфоне установлено 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. На тыльной панели разместилась тройная камера с фотосенсором на 108 МП, а емкость встроенной батареи насчитывает 5000 мАч.

А процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra будет радовать владельца долгие годы, потому что это один из самых лучших чипов на рынке. Большой яркий и качественный дисплей в сочетании с процессором делает из этого смартфона настоящего зверя.

Смартфон оборудован тремя камерами. Главная камера снимает как в полном разрешении 108 Мп, так и с функцией объединения пикселей 9-в-1. У камеры 108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6 (размер сенсора 1/1,67", апертура объектива f/1,7), фазовый автофокус PDAF, а также оптическая стабилизация изображения. Обработчик изображений срабатывает быстро, снимки камера выдает немедленно.

Играет смартфон очень классно, динамики настроены хорошо, для просмотра контента – супер.

Батарея у смартфона вполне типичная, с объемом 5000 мАч, позволяющая до 15 часов просматривать фильмы в HD-качестве. Зарядка смартфона действительно впечатляет: ему дано в комплект самое мощное зарядное устройство на 120 Вт, которое более мощное даже, чем у большинства ноутбуков. А зарядить смартфон от 0 до 100% можно всего за 20 мин.

Смартфон достоин внимания, ведь имеет все задатки флагмана по адекватной цене. Приобрести данный телефон можно по ссылке:

Xiaomi 12T 5G 8/128 ГБ Global Version - 12 865 грн.

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