Xiaomi 12X: кому Xiaomi 12 дешевле и с менее горячим «камнем»

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Помимо Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro компания представила Xiaomi 12X, который по набору «боевых качеств» может оказаться в числе лучших смартфонов 2022 года. Сказать, что новинка стала сенсацией — сильно приукрасить ее значение. Но в наши дни редко найдешь относительно компактный Android-смартфон, который аппаратно стал одним из оптимальных решений. Пусть тут и чип прошлого сезона.

Xiaomi 12X получил 6,28-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек. Частота обновления 120 Гц и отклика тача 480 Гц, поддержка HDR10+ с пиковой яркостью 1100 нит и стекло Gorilla Glass Vuctus. В целом по-флагмански мощно и достойно.

Вопрос с производительностью решили просто: установили Snapdragon 870. Жалоб на повышенные температуры под нагрузкой на него нет, все летает и для очень требовательных игр вроде Genshin Impact мощности хватает. Так, что по части производительности за Xiaomi 12X стыдно не будет.

Оперативная память LPDRR5 и на выбор 8 Гб или 12 Гб. Постоянная быстрая UFS 3.1 емкостью 128/256 Гб. Аналоговый аудиоразъем Xiaomi 12X не получил. Зато есть стереодинамики с настройкой от Harman/Kardon. Если говорить о камерах, то тут смартфон не во всем идеален. Что и предсказуемо, ведь нужно было на чем-то экономить.

Как и у более старшего Xiaomi 12 в качестве главного выступает модуль Sony IMX766 на 50 Мп со светосилой f/1.88 и системой оптической стабилизации изображения. Предложили широкоугольный сенсор на 13 Мп с углом обзора 123 градуса и «заглушку» на 5 Мп для макросъемки. Селфи-камера на 32 Мп.

Аккумулятор емкостью 4500 мА выдержит день активного использования, и реактивная зарядка мощностью 67 Вт способна быстро «дозаправить» смартфон. Беспроводной и обратной зарядки нет. Имеется порт USB Type-C, Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6 и поддержка 5G. Габариты корпуса составили 152,7х69,9х8,16 мм при весе 176 грамм. Как и старшие собратья Xiaomi 12X вошел в числе первых с MIUI 13.

Прием предзаказов на смартфон стартует с сегодняшнего дня, а продажи начнут 31 декабря. На выбор три модификации: 8/128 Гб — $502, 8/256 Гб — $550 и 12/256 Гб — $597.

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Источник: mi.com﻿﻿