Xiaomi 13 Lite уже предлагают на Aliexpress

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Младшая версия флагманской линейки в скором времени увидит свет

Компания Xiaomi уже представила смартфоны Xiaomi 13 и 13 Pro , а теперь готовится к анонсу их глобальных версий и запуску суперфлагмана Xiaomi 13 Ultra. Однако в линейке будет еще одна модель. Xiaomi 13 Lite уже загорелся в Google Console, благодаря чему теперь мы знаем некоторые его параметры и можем оценить внешний вид.

И, хотя у Google Console всегда очень маленькие изображения, все же дизайн можно оценить.

Что касается параметров, новинка получит очень редкую SoC Snapdragon 7 Gen 1 , которая хоть и дебютировала еще в мае, но пока, судя по всему, прописалась только в модели Xiaomi Civi 2. Собственно, Xiaomi 13 Lite, пожалуй, будет переименованной версией Civi 2 с несколько иным дизайном. Аппарат также получит 8 ГБ ОЗУ и изогнутый экран Full HD+.

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Если изменений Civi 2 не произойдет, то нас ждет еще главная 50-мегапиксельная камера на основе Sony IMX766 с OIS и аккумулятор емкостью 4500 мАч с 67-ваттной зарядкой. Но одинарная передняя камера 13 Lite в отличие от Civi 2, у которого эта камера двойная, намекает на то, что могут быть некоторые изменения в характеристиках.

Источник: mysmartprice