Xiaomi 13 Ultra будет красивее чем мы считали

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Xiaomi 13 Ultra показался на первых качественных рендерах

Уже на следующей неделе Xiaomi представит короля линейки бренда Xiaomi 13 Ultra. Раньше мы уже видели изображение будущего суперфлагмана на не очень качественных живых фото и рендерах. И вот сегодня известный инсайдер OnLeaks поделился с нами качественными рендерами этого смартфона. Хочу отметить что выглядят они гораздо лучше, чем казалось при первом знакомстве.

Холм на задней крышке не выглядит так кричаще как казалось раньше, но шайба камеры все равно довольно монструозная. Смартфон в целом хоть и смотрится немного нетипично, но он и по начинке сильно отличается от обычного флагмана. Технические характеристики уже известны полностью и ниже я перечислю основные:

QHD+ Samsung E6 LTPO AMOLED 120 Гц

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Аккумулятор 4900 мАч

Проводная быстрая зарядка 90 Вт + беспроводная зарядка 50 Вт

Камеры:

Основная: 50 МП (IMX989, 1-дюймовый датчик) с OIS + объектив 2G-6P + сменная диафрагма

50 МП сверхшироугольная (IMX858, 1/1,75 дюйма)

Телефото 50 МП (IMX858 с 3-кратным приближением, 1/1,75 дюйма)

Перископ 50 МП (IMX858 с 5-кратным приближением, 1/1,75 дюйма)

Так что ждем анонс 18 апреля, чтобы выяснить последнюю неизвестную в этом уравнении - цену.

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Источник: smartprix