Xiaomi 13 Ultra: первые качественные рендеры, Apple есть чему поучиться

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Iphone 15 Pro чему поучиться в Xiaomi

Японский инсайдер @SPinfoJP выложил в своем Twitter аккаунте первые рендеры долгожданного ультра флагмана Xiaomi 13 Ultra. Дизайнер утверждает: «мы уделили особое внимание каждой детали, поэтому подлинность этого рендера приближается к 90%!»

Конечно, некоторые детали в финальной версии могут отличаться, но общая концепция уже ясна. Пропал квадратный выступ камеры, который был на 12S Ultra , теперь камера не выпирает из корпуса смартфона, а сам корпус в верхней части становится толще с плавным переходом. Это выглядит необычно, но в целом очень органично и точно аккуратнее, чем у Iphone 15 Pro , рендеры которого буквально вчера появились в сети.

Поскольку массовое производство Xiaomi 13 Ultra запланировано на март, скорее всего, 13 Ultra поступит в продажу примерно в начале апреля. Но мы не исключаем, что на MWC 2023 Xiaomi привезет рабочий прототип.

Смартфон будет иметь кожаную заднюю часть вместо стекла и будет иметь быструю зарядку мощностью 90 Вт. Другие спецификации пока неизвестны, но мы сразу вам сообщим, когда появится дополнительная информация. Пишите как вам дизайн нового камерофона?

Источник:twitter