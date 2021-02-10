Xiaomi 13T Pro не будет полной копией Redmi k60 Ultra: что изменится?

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Xiaomi не перестает нас запутывать

Компания Xiaomi уже готовится к выпуску новых смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, которые могут состояться уже в начале сентября. Очевидно, что Xiaomi 13T Pro во многом будет аналогичным недавно представленному в Китае смартфону Redmi K60 Ultra, однако новые утечки информации раскрывают некоторые детали.





Изменения произойдут в камере: в Xiaomi 13T Pro, по последним слухам, будет установлен лучше основной сенсор с разрешением 50 мегапикселей – Sony IMX707. Для сравнения, в Redmi K60 Ultra используется сенсор IMX800. IMX 707 является большим сенсором с большими размерами пикселей, что поможет смартфону в тяжелых условиях делать более качественные фото.









Также Xiaomi внесет изменения во вспомогательные камеры: ультраширик и макро претерпят изменения, В Xiaomi 13T Pro будет установлена камера с большим углом обзора на 13 мегапикселей, базирующаяся на сенсоре OmniVision OV13B. Кроме того, макрокамера будет заменена телекамерой на 50 мегапикселей с сенсором OmniVision OV50D.





В общем, ожидается, что Xiaomi 13T Pro будет похож на Redmi K60 Ultra. Телефон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9200+. Также среди потенциальных новшеств по сравнению с китайцем может появиться eSim, чего у китайской версии не было.





У Xiaomi 13T Pro будет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор будет иметь емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Также телефон будет иметь класс защиты IP68. Дополнительная информация о Redmi K60 Ultra доступна на нашем сайте.





Источник: Kacper Skrzypek



