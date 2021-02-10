Xiaomi 14 покажет iPhone 15 кто здесь "Папа", Samsung занимается некромантией, а Apple придумала "Магическую" технологию

21

﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Очень громких презентаций на этой неделе не было. Так, первый складной смартфон от бренда OnePlus Open оказался очень крутым, по крайней мере, на бумаге. Но все равно это нишевый продукт за много денег, так что значительное внимание как iPhone 15 или Pixel 8, он привлечь не смог. Однако и кроме него было очень много интересных истоков и анонсов.



Наконец-то завершилась эпопея со смертью и воскресением MIUI. Лей Цзюнь расставил все точки над "i" и рассказал, как будет называться следующая версия ОС от Xiaomi. Раскрыли определенные подробности о двух будущих смартфонах от Samsung под названиями Galaxy A05 и M44. И если первый откровенно вызывает испанский стыд, второй реально может стать прорывом в среднем сегменте компании.



Разоблачился косяк с новенькими Pixel 8 Pro, хотя на фоне многочисленных проколов айфона, такой незначительный недостаток можно и простить. Кстати об Apple, они придумали прямо магический способ исправления косяков с прошивкой на своих смартфонах. Действительно изобретательно и сообразительно, а главное не как у всех.



Xiaomi 14 раскрыл все подробности о себе к анонсу. Характеристики и цены топовые, а вот внешность, мягко говоря, любителя. Надеемся, что это какая-то досадная ошибка и противный утенок на релизе превратится в лебедя.



Ну и, конечно, не обошлось без бешеного гения Илона Маска и его запоробриковых кумиров из сверхдержавы, там как всегда все процветает и война и санкции только на пользу. Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале:



