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Xiaomi 14 – постер, спецификации и цены появились в сети за 11 дней до презентации

16.10.2023 113 0

Xiaomi ﻿﻿поразила внешностью флагмана﻿﻿

Менее чем за две недели до презентации о смартфоне Xiaomi 14 известно почти все. Сегодня у сети появился официальный постер, характеристики и цены модификаций телефона по количеству памяти.

 

Xiaomi 14


Плакат демонстрирует Xiaomi 14 с большим квадратным модулем камеры, содержащим три объектива Leica. Блок камеры включает в себя 50 МП основной объектив с сенсором OV50H в сочетании с 50 МП ультрашироким и 50 МП телеобъективом.


Xiaomi 14 получит 6,44” 12-битный OLED-экран C8 с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Смартфон получит двойные стереодинамики, корпус с защитой IP68 и ИК-излучатель.


Телефон будет оснащен пока официально не анонсированным процессором Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) в сочетании с системой жидкостного охлаждения VC для отвода тепла. Xiaomi 14 получит аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, 50 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной беспроводной зарядки.

 

Xiaomi 14


Постер содержит информацию о том, что Xiaomi 14 будет запущен 27 октября 2023 года (пятница) и поступит в продажу в Китае 31 октября 2023 (вторник). Цены Xiaomi 14 такие:

 

  • 12 ГБ / 256 ГБ – 3999 юаней ($547)
  • 12 ГБ / 512 ГБ – 4299 юаней ($588)
  • 16 ГБ / 512 ГБ – 4599 юаней ($630)
  • 16 ГБ / 1 ТВ – 4999 юаней ($684)﻿

 

Источник: Gizmochina

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 16.10.2023
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Xiaomi 14 – постер, спецификации и цены появились в сети за 11 дней до презентации