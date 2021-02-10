Xiaomi 14 – постер, спецификации и цены появились в сети за 11 дней до презентации

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Xiaomi ﻿﻿поразила внешностью флагмана﻿﻿

Менее чем за две недели до презентации о смартфоне Xiaomi 14 известно почти все. Сегодня у сети появился официальный постер, характеристики и цены модификаций телефона по количеству памяти.



Плакат демонстрирует Xiaomi 14 с большим квадратным модулем камеры, содержащим три объектива Leica. Блок камеры включает в себя 50 МП основной объектив с сенсором OV50H в сочетании с 50 МП ультрашироким и 50 МП телеобъективом.



Xiaomi 14 получит 6,44” 12-битный OLED-экран C8 с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит, поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Смартфон получит двойные стереодинамики, корпус с защитой IP68 и ИК-излучатель.



Телефон будет оснащен пока официально не анонсированным процессором Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) в сочетании с системой жидкостного охлаждения VC для отвода тепла. Xiaomi 14 получит аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт, 50 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной беспроводной зарядки.



Постер содержит информацию о том, что Xiaomi 14 будет запущен 27 октября 2023 года (пятница) и поступит в продажу в Китае 31 октября 2023 (вторник). Цены Xiaomi 14 такие:

12 ГБ / 256 ГБ – 3999 юаней ($547)

12 ГБ / 512 ГБ – 4299 юаней ($588)

16 ГБ / 512 ГБ – 4599 юаней ($630)

16 ГБ / 1 ТВ – 4999 юаней ($684)﻿

Источник: Gizmochina