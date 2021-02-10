Xiaomi 14 Pro: кардинальное изменение экрана и огромный модуль камеры

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Все новое – хорошо забытое старое

Грядет анонс нового флагманского смартфона Xiaomi 14 Pro. Благодаря инсайдеру OnLeaks появились рендеры устройства, демонстрирующие его дизайн.

Судя по утечке, Xiaomi 14 Pro получит плоский (в отличие от загнутого, появившегося еще в Xiaomi Mi 10) 6,6-дюймовый экран с центральным отверстием под селфи-камеру. В отличие от предшественника Xiaomi 13 Pro, дисплей будет не закруглен по краям.

Также бросается в глаза огромный квадратный модуль камеры на задней панели. По слухам, там разместят до 4 объективов и дополнительных сенсоров. Размеры корпуса составят 161,6 x 75,3 x 8,7 мм, а толщина модуля камер – 13,1 мм.

Ожидается, что Xiaomi 14 Pro получит новый чипсет Snapdragon 8 Gen 3, основную камеру на 50 Мп, аккумулятор емкостью 4860 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки.

Источник - 91mobiles