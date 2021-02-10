Xiaomi 14 Pro с ультратонкими рамками показали на первых рендерах

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Мода на очень узкие рамки набирает обороты.

Будущий флагман Xiaomi 14 Pro собирается внести значительные изменения в дизайн дисплея, как показал утечка информации от Ice Universe. Согласно визуализации, опубликованной в его Twitter. Благодаря ультраузким рамкам, которые почти одинаковы со всех сторон, Xiaomi 14 Pro достигнет потрясающего полноэкранного эффекта.

С точки зрения производительности ядра, учитывая, что флагманская серия Xiaomi ежегодно использует процессор Qualcomm Snapdragon последнего поколения, по всей вероятности, что Xiaomi 14 Pro будет оснащен чипом Snapdragon 8 третьего поколения. Инсайдер DCS также подтвердил, что устройство действительно будет иметь чип SM8650.

Тестирование Geekbench 6 показывает одноядерную оценку 2563 балла и многоядерную оценку 7256 баллов. Это на 30% больше, чем у чипсета Snapdragon 8 Gen 2 , а также превосходит чип A16 от Apple, набравший 6275 баллов.

Что касается емкости аккумулятора, то, по слухам, Xiaomi 14 Pro имеет большой аккумулятор на 5000 мАч. Примечательно, что утечки свидетельствуют о наличии двух различных проводных вариантов быстрой зарядки с мощностью 90 Вт и 120 Вт. Xiaomi 14 Pro будет поставляться с обновленными модулями камер, включая камеры WLG High-Lens.

Чисто визуально, будущий смартфон выглядит очень современно и потрясающе, начинка тоже должна быть на самом высоком уровне. Все будет зависеть от цены, а ее мы узнаем только во время презентации.

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Источник: twitter