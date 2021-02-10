Xiaomi 14 Ultra – новые объективы в знакомом дизайне, глава бренда уже готовится перейти на это устройство!

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НОВАЯ НАЧИНА В ПРИВЫЧНОЙ ОБОБРОТКЕ

Компания Xiaomi работает над своим новым флагманом – смартфоном Xiaomi 14 Ultra. По новым утечкам, камеры смартфона получат обновленную начинку, однако общий дизайн останется таким же, как у Xiaomi 13 Ultra.

Согласно изображению защитного стекла камеры, основная камера будет иметь более яркую диафрагму f/1.6, а перископический телеобъектив – f/2.5. Настройка объективов снова выполнит Leica.

Также президент Xiaomi Лу Вэйбин намекнул в соцсети Weibo, что вскоре собирается перейти на смартфон с "очень, очень, очень сильными" возможностями съемки. Очевидно, о каком смартфоне идет речь.

По предварительным утечкам, 14 Ultra получит тройную камеру с матрицами 50 Мп, а также перископ-объектив с 5-кратным увеличением. Среди матриц – 1-дюймовый сенсор Sony LYT900.

Наибольшей интригой остается вопрос, будет ли Xiaomi 14 Ultra доступен глобально, разочарует ли компания поклонников ограниченным выпуском только для Китая.

С такой камерой в арсенале Xiaomi рассчитывает потеснить лидеров на рынке смартфонов. Удастся ли 14 Ultra превзойти iPhone и линейку Galaxy S – покажет время. А главное, чтоб вышел на глобальном рынке.

Источник - whylab & Лу Вэйбин