Xiaomi 14 установит новый рекорд скорости зарядки

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Беспроводные зарядки получат новый толчок в развитии

В последнее время скорость проводной зарядки растет бешеными темпами, но мы уже давно не видели новых рекордов по беспроводной зарядке. Кто-то может подумать, что технология просто не позволяет передавать большие объемы энергии по воздуху и современные 50 ватт это потолок.

Однако внимательные читатели могут вспомнить, что на рынке уже были смартфоны с беспроводной зарядкой на 67 Ватт. Однако после ограничения китайскими регуляторами все производители ограничились мощностью 50 ватт.

Mi 11 Ultra

И вот, недавно регуляторы подняли планку мощности до 80 ватт. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что китайские бренды сразу же внесли коррективы в свои производственные планы и начали интегрировать в будущие устройства новый стандарт беспроводной зарядки.

В следующем году мы уже точно увидим первых представителей со сверхбыстрой беспроводной зарядкой, но первых ласточок мы, возможно, увидим уже в этом году. Компания Xiaomi может быстрыми темпами переоснастить свою линейку Xiaomi 14 и стать первыми, кто выпустит смартфон с такой мощностью зарядки.

Конечно, следует понимать, что для такой скорости нужны качественные зарядные станции с дополнительным охлаждением и, честно говоря, с практической стороны мы не получим значительных преимуществ. Но гонки циферок всегда имели большое значение для китайских производителей и они точно не упустят возможности похвастаться этим на очередной презентации.

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Источник: weibo