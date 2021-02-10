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Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получат новые перископические камеры, теперь действительно флагманский набор

08.06.2023 59 0

Xiaomi улучшает набор камер к подлинно флагманскому

О будущем поколении флагманов Xiaomi 14 уже известно достаточно много. По слухам, они станут первыми смартфонами на новом чипе Snapdragon 8 Gen 3. Получат более мощную проводную и беспроводную зарядку, увеличенный аккумулятор и экран со сверхтонкими рамками.

 

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получат новые перископические камеры, теперь действительно флагманский набор – фото 1

 

И вот до нас дошла информация об обновлении модулей камер в будущих новинках. По словам инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro смогут похвастаться наличием перископических камер.

 

Базовая модель будет поддерживать оптическое приближение 3.9x с фокусным расстоянием 90 мм, а топовая – до 5х с фокусным расстоянием 115 мм. Обе новинки получат по три модуля. Напомним, что прошедшее поколение имело на борту телемодуль с кратностью 3.2x.

 

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получат новые перископические камеры, теперь действительно флагманский набор – фото 2

 

Наличие перископного модуля позволит значительно расширить возможности камеры и вывести качество съемки на новый уровень. Похоже компания Xiaomi намерена не просто повторить успех этого поколения, но и значительно его превзойти.

 

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Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.06.2023
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Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получат новые перископические камеры, теперь действительно флагманский набор