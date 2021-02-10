Xiaomi 15 и 15 Pro в разработке – появились первые детали об экране и батарее

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УЖЕ ГОТОВИТСЯ ЗАМЕНА ДЛЯ 14 СЕРИИ

Несмотря на недавний анонс Xiaomi 14 и 14 Pro, появляется информация о будущих моделях Xiaomi 15 и 15 Pro. По данным инсайдера Digital Chat Station, они получат обновленные экраны и батареи.

Xiaomi 15 будет иметь 6,36-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2500x1200 пикселей. Его яркость будет достигать 1500 нит.

В то же время Xiaomi 15 Pro получит экран с еще более тонкими рамками - 0,6 мм вместо 0,9 мм у предшественника. Ожидается раздельное 2K.

Обе модели получат новые батареи на основе кремния и углерода емкостью 5300 мАч (текущие модели имеют 4610 и 4880 мАч соответственно) с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки.

Также ожидается, что внутри обоих смартфонов будут установлены новейшие чипсеты Snapdragon 8 Gen 4. Их анонс ожидается следующей осенью.

Итак, хотя Xiaomi 14 только что вышли, разработка преемников смартфонов всегда идет полным ходом - компании обычно имеют долгосрочный план развития смартфонов, но с последующими коррективами чтобы быть конкурентоспособными.

Источник - didgital chat station