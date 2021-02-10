Xiaomi анонсирует Redmi K70, Redmi K70E и Redmi K70 Pro – объявлена дата презентации смартфонов

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Официально подтверждены три смартфона и некоторые характеристики ﻿﻿

Суббренд Xiaomi Redmi недавно начал рекламировать серию Redmi K70 на Weibo. Сегодня компания объявила, что представит линейку Redmi K70 29 ноября.



Серия Redmi K70 включает в себя три смартфона – Redmi K70, Redmi K70E и Redmi K70 Pro. Подтверждено, что K70E будет оснащен процессором Dimensity 8300 Ultra, аккумулятором емкостью 5500 мАч, зарядным устройством на 90 Вт и 12-битным экраном 1,5 К с максимальной яркостью 1800 нит.



Неофициально известно, что размер экрана составляет 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, оперативная память LPDDR5X до 16 ГБ и накопитель UFS 4.0 до 1 ТБ.



Redmi K70 Pro будет работать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Redmi не раскрывает, какой чип получит обычный K70, но если верить тестам в Geekbench, это будет Dimensity 8300.



Вероятно, Redmi раскроет больше деталей о серии Redmi K70 в преддверии презентации 29 ноября.

Источник: GSMArena