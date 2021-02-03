Xiaomi без Google сервисов! Стоит паниковать?

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Китайские версии смартфонов лишились сервисов Google? Что происходит

В прошлом месяце Xiaomi оказалась в санкционном списке США. Отныне американцам запрещено инвестировать в китайскую компанию, а те, кто успел это сделать должен вывести свои деньги до ноября следующего года. Причина введения санкций — компанию подозревают в связях с китайскими военными. Xiaomi уже отправила в суд иск с требованием отменить это решение.

Что будет дальше? Неизвестно. Но то ли по случайному стечению обстоятельств, то ли как ответ на санкции США с приходом MIUI 12.5 пользователи лишились возможности устанавливать на смартфоны сервисы Google. И это не баг, а осознанный и планомерный шаг. Xiaomi заявила, что отныне нельзя будет накатить Google-сервисы.

Но не на все подряд устройства, а только на те, которые созданы для китайского рынка. Никаких ограничений для устройств, ориентированных на другие рынки не вводится. Поэтому в наших широтах нет повода для паники. Смартфоны как поставлялись с сервисами Google, так и будут поставляться с ними.

В этой ситуации важно приобретать смартфоны с официальной глобальной версией прошивки. «Костыли» от продавцов противопоказаны. Важно приобретать модели, на которые установлена именно официальная глобальная версия прошивки, а не покупать китайскую версию с софтом от неизвестных умельцев. Все подробности — на видео.