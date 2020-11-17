Xiaomi готовит к выходу смартфон Redmi Note 9T

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Он станет международной версией Redmi Note 9 5G на процессоре Dimensity 800U

24 ноября компания Xiaomi представит семейство Redmi Note 9 для китайского рынка. Как минимум две новинки получат поддержку мобильных сетей пятого поколения. Более дорогой вариант будет оснащён 108-мегапиксельной основной камерой (Samsung HM2, 1/1,52”), 120-герцовой панелью IPS и процессором Snapdragon 750G. Доступная модель получит Dimensity 800U и на международном рынке может появиться как Redmi Note 9T.

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Именно под таким коммерческим названием смартфон с номером M2007J22G был замечен в базе данных Федеральной комиссии по связи США. На сайте американского регулятора указано, что Redmi Note 9T получит чип NFC, адаптеры беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi (2,4 ГГц + 5 ГГц) и будет из коробки работать на базе фирменного программного обеспечения MIUI 12.

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Смартфон также успел появиться в базе данных индийского регуляторного органа CEIR. При этом устройства на процессорах Dimensity в Индии начнут появляться только в следующем году. Из прочих параметров Redmi Note 9T отметим 6,53” экран IPS, аккумулятор на 5000 мАч с 22,5-Вт подзарядкой, селфи-модуль на 13 Мп и тройную основную камеру с 48-мегапиксельным датчиком во главе.

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Источник: Gizmochina