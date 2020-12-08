Xiaomi готовит MIUI 12.5 - Что нового и какие смартфоны получат

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Xiaomi начала тестировать MIUI 12.5

Оболочка MIUI никогда не была эталоном функциональности и удобства, но в Xiaomi работают над тем, чтобы сделать ее лучше. В следующем году она представит очередное крупное обновление MIUI 13, но перед этим она побалует пользователей еще одним апдейтом MIUI 12.5. С сегодняшнего дня компания начала тестирование оболочки, и чтобы разработчики могли сосредоточиться на ней, было объявлено о том, что с 14 декабря прекращается выпуск закрытых бета-версий.

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Среди изменений в MIUI 12.5 значится улучшение конфиденциальности. Так, появится функция, которая будет сообщать приложениям приблизительное месторасположение аппарата, а не точное. Сделано это для того, чтобы убрать слежку за пользователем. Разработчики изменили анимацию регулятора громкости, а также улучшили дизайн функции извлечения папки и приложения. Кроме того, пользователь сможет быстро преобразовать любой снимок в своей галерее в PDF.

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Еще одна фишка MIUI 12.5 — откат к стилю MIUI 9 в части отображения приложений. Среди прочих изменений упоминается изменение интерфейса приложения камера, а окно уведомлений по своему внешнему оформлению будет максимально приближено к стилю Android 11.

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Ожидается, что стабильная сборка MIUI 12.5 выйдет в феврале следующего года и первыми устройствами, которые получат ее станут флагманы серии Xiaomi Mi 11. Вот список смартфонов, которые могут обновить до MIUI 12.5:

Redmi 7A

Redmi 8/8A

Redmi 8A Dual / Pro

Redmi 8

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9

Redmi 9 (India)

Redmi 9 Prime

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro (Global)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 4G (CN)

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 Ultra

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

POCO F1

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO C3

POCO M3

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Under Display Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Black Shark 2

Black Shark 2 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Black Shark 3S

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Источник: techindeep﻿