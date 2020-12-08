Xiaomi готовит MIUI 12.5 - Что нового и какие смартфоны получат
Xiaomi начала тестировать MIUI 12.5
Оболочка MIUI никогда не была эталоном функциональности и удобства, но в Xiaomi работают над тем, чтобы сделать ее лучше. В следующем году она представит очередное крупное обновление MIUI 13, но перед этим она побалует пользователей еще одним апдейтом MIUI 12.5. С сегодняшнего дня компания начала тестирование оболочки, и чтобы разработчики могли сосредоточиться на ней, было объявлено о том, что с 14 декабря прекращается выпуск закрытых бета-версий.
Среди изменений в MIUI 12.5 значится улучшение конфиденциальности. Так, появится функция, которая будет сообщать приложениям приблизительное месторасположение аппарата, а не точное. Сделано это для того, чтобы убрать слежку за пользователем. Разработчики изменили анимацию регулятора громкости, а также улучшили дизайн функции извлечения папки и приложения. Кроме того, пользователь сможет быстро преобразовать любой снимок в своей галерее в PDF.
Еще одна фишка MIUI 12.5 — откат к стилю MIUI 9 в части отображения приложений. Среди прочих изменений упоминается изменение интерфейса приложения камера, а окно уведомлений по своему внешнему оформлению будет максимально приближено к стилю Android 11.
Ожидается, что стабильная сборка MIUI 12.5 выйдет в феврале следующего года и первыми устройствами, которые получат ее станут флагманы серии Xiaomi Mi 11. Вот список смартфонов, которые могут обновить до MIUI 12.5:
Redmi 7A
Redmi 8/8A
Redmi 8A Dual / Pro
Redmi 8
Redmi 9A
Redmi 9AT
Redmi 9i
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9
Redmi 9 (India)
Redmi 9 Prime
Redmi 10X 4G
Redmi 10X 5G
Redmi 10X Pro
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 8
Redmi Note 8T
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro (India)
Redmi Note 9 Pro (Global)
Redmi Note 9 Pro Max
Redmi Note 9 4G (CN)
Redmi Note 9 5G
Redmi Note 9 Ultra
Redmi K20
Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro Premium Edition
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Racing Edition
Redmi K30i 5G
Redmi K30 Pro
Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K30 Ultra
Redmi K30S Ultra
POCO F1
POCO F2 Pro
POCO X2
POCO X3
POCO X3 NFC
POCO M2 Pro
POCO M2
POCO C3
POCO M3
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Under Display Edition
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 Pro
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 Lite
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10 Ultra
Xiaomi Mi 10 Lite
Xiaomi Mi 10 Youth Edition
Xiaomi Mi Note 10
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Xiaomi Mi Note 10 Lite
Xiaomi Mi CC9e
Xiaomi Mi CC9
Xiaomi Mi CC9 Pro
Xiaomi Mi 9T
Xiaomi Mi 9T Pro
Xiaomi Mi 10T
Xiaomi Mi 10T Pro
Xiaomi Mi 10T Lite
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi Mix 3
Black Shark 2
Black Shark 2 Pro
Black Shark 3
Black Shark 3 Pro
Black Shark 3S
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Источник: techindeep
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